Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:37 Итоги: Мировой фондовый рынок 22,06.18 США



Фондовый рынок в США в четверг снизился.

Фондовый рынок США в четверг снизился, Dow продлил серию снижения до восьми сессий.



Акции крупных промышленных компаний и автопроизводителей были под давлением после того, как Daimler сократил прогноз прибыли на 2018 г. и BMW сообщила поиске «стратегических вариантов» из-за торговой войны между США и Китаем.

Акции Caterpillar снизились на 2,52%, Boeing на 1,5%. Индекс акций промышленных компаний в S&P снизился на 1,19%.

Dow Jones Industrial Average -0,8%.

S&P 500 -0,63%.

Nasdaq Composite -0,88%.



На индекс Dow значительно повлияли изменения цен акций промышленных компаний, и опасения в отношении внешней торговли перевели индекс в отрицательную территорию с начала года. Индекс снижается восемь сессий подряд.

Индекс акций производителей автомобилей и компонентов в S&P 500 снизился на 1,79%.



Энергетический сектор снизился наиболее сильно, на 1,93%, на фоне снижения цен на нефть перед заседанием ОПЕК, на котором, как ожидается, будет принято решение повысил уровень добычи нефти.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE было 2,29 к 1, на Nasdaq 2,58 к 1.



Объем торговли на биржах США был 6,87 млрд. акций, по сравнению с 7 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.



В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Darden Restaurants Inc, которые подорожали на 14,79% до отметки 107,06, Kroger Company, которые набрали 9,74%, закрывшись на уровне $28,73, а также акции Federal Realty Investment Trust, которые повысились на 3,55%, завершив сессию на отметке $123,69.

Лидерами падения стали акции Marathon Oil Corporation, которые снизились в цене на 5,41%, закрывшись на отметке $19,92. Акции компании United Rentals Inc потеряли 5,26% и завершили сессию на уровне $153,18. Котировки Concho Resources Inc снизились в цене на 5,28% до отметки 124,47.



В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Ability Inc (NASDAQ:ABIL), которые подорожали на 110,65% до отметки $4,55, Xenetic Biosciences Inc, которые набрали 50,63%, закрывшись на уровне $3,600, а также акции Ascent Capital Group Inc, которые повысились на 46,47%, завершив сессию на отметке $2,49.



Лидерами падения стали акции InVivo Therapeutics Holdings Corp, которые снизились в цене на 44,51%, закрывшись на отметке $1,87. Акции компании Gevo Inc потеряли 35,91% и завершили сессию на уровне $8,0300. Котировки CLPS Inc снизились в цене на 21,96% до отметки $13,11.



На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (2093) превысило количество закрывшихся в плюсе (967), а котировки 109 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1839 компаний подешевели, 739 выросли, a 99 остались на уровне предыдущего закрытия.



Котировки акций Darden Restaurants Inc выросли до исторического максимума, поднявшись на 14,79%, $13,79, и завершили торги на отметке

$107,06. Котировки акций InVivo Therapeutics Holdings Corp упали до исторического минимума, подешевев на 44,51%, $1,50, и завершили торги на отметке $1,87. Котировки акций Xenetic Biosciences Inc выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 50,63%, $1,210, и завершили торги на отметке $3,600.



Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 14,46% до отметки 14.64.



Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе потерял 0,38%, или 4,90, достигнув отметки $1269,60 за унцию.



Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе выросли на 0,15%, или $0,10, до $65,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в августе подешевели на 2,11%, или 1,58, до отметки $73,16 за баррель.



Меж тем на рынке Форекс пара евро-доллар выросла на 0,28% до $1,1606, а котировки пары доллар-иена упали на 0,34%, достигнув отметки ¥109,99.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 94,51.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,80%, до 24 461,70 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,63%, до 2 749,76 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,88%, до 7 712,95 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в четверг снизился.

Европейский фондовый рынок снизился, что стало четвертым снижением за последние пять сессий. Акции автопроизводителей были под давлением, и итальянские акции снижались из-за политических новостей в отношении коалиционного правительства страны.



Рынок в Великобритании не удержал роста, так как фунт вырос после сигнала от Банка Англии, что повышение ставки может быть уже в августе.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,90%.



Пара евро-доллар выросла на 0,4%, пара фунт-доллар - на 0,6%.



Германский DAX 30 снижался при снижении акций автопроизводителей. Daimler в среду предупредил, что прибыль может снизиться из-за ответных пошлин Китая на автомобили из США.



В Италии евроскептики из Лиги были выдвинуты в руководство сенатского комитета по финансам и комитета по бюджету и финансам нижней палаты. Цены итальянских облигаций на этой новости снизились.



Доходность двухлетних облигаций выросла на 28 базисных пунктов до 0,844%.



В Великобритании Банк Англии оставил процентные ставки без изменения, как и ожидалось. Однако распределение голосов к комитете по денежной политике изменилось (что не ожидалось), три члена из 9 голосовали за повышение ставки, по сравнению с двумя в мае.



Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,90%.



Британский FTSE 100 понизился на 0,93% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 556,44 пункта.



Немецкий DAX просел на 1,44%, до 12 511,91 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,05% — на отметке 5 316,01 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно выросли, несмотря на сохраняющееся напряжение в торговых отношениях США и Китая/



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49%, до 2889,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,21%, до 1597,39 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,15%, до 29338,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2357,22 пункта.



Японский Nikkei 225 снизился на 0,78%, до 22516,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,11%, до 6225,2 пункта.



Трейдеры продолжают наблюдать за торговым конфликтом, обострившимся между США и Китаем. Отношения между странами накалились с конца прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.



Во вторник Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.



«Мы имеем дело с торговой войной, и это обостряющаяся торговая война», - таково мнение главного экономиста SEB Роберта Бергквиста.

Он отметил, что инвесторы сейчас очень осторожны.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,46% - до 2245,94 пункта, РТС - на 0,75%, до 1110,79 пункта.



Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% - до $73,59 за баррель.



Акции Сбербанка подешевели на 0,85%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,83%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,07%, обыкновенные акции «АЛРОСы» — на 4,14%. Акции Московской биржи упали в цене на 0,43%.



Одним из лидеров роста на падающем российском рынке была «Роснефть», обыкновенные акции которой подорожали на 0,65%, до 392,75 рубля за одну акцию. Рост бумаг «Роснефти» происходил на фоне новостей о том, что акционеры компании на годовом общем собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 год в объеме 70,5 млрд рублей, или 6,65 рубля на обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года «Роснефть» направит на дивиденды 50% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). За первое полугодие 2017 года «Роснефть» выплатила 40,6 млрд. руб.



Текущая конъюнктура очень благоприятна для российских нефтяных компаний - дорогая нефть и дешевый рубль, - прежде всего это касается «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».



Индекс Мосбиржи находится в узком коридоре 2 240—2 260 пунктов, и по-прежнему актуальна точка зрения, что покупать в данный момент особенно не на чем. Индекс РТС способен закрепиться в области 1 110 пунктов, к концу недели может просесть, но вряд ли значительно.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



