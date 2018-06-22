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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: П'ят 22 чер, 2018 12:42 Итоги: Прогнозы 22.06.18



- напряженность по торговым тарифам — ключевой риск для экономического роста в еврозоне;

- налогово-бюджетное пространство должно быть восстановлено там, где оно потеряно в еврозоне;

- согласна с недавним решением ЕЦБ сохранить ставки низкими долгое время;

- второй риск для экономического роста в еврозоне — недостаток прогресса в переговорах по Brexit;

- политические усилия еврозоны должны стремиться к открытости торговли;

- схема страхования депозитов должна быть рассмотрена скорее раньше, чем позже;

- еврозоне необходим союз по рынку капитала для улучшения финансирования компаний;

- в некоторых странах еврозоны акции запас «плохих» банковских кредитов должен быть срочно сокращен;

- устойчивость крупных банков еврозоны улучшилась, риски сократились, необслуживаемые кредиты уменьшились.



Великобритания: Банк Англии оставил ставки без изменений, ожидания повышения в августе усилились.



Банк Англии 21-го оставил процентные ставки без изменений, но его главный экономист неожиданно присоединился к меньшинству, призывающему к повышению ставок, усилив ожидания рынка относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики.



Регулятор также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне £435 миллиардов, но дал новые указания относительно того, когда он может начать сокращение запаса долга, приобретенного в рамках программы количественного смягчения. Банк Англии сообщил, что не будет рассматривать продажу бумаг до тех пор, пока ключевая ставка не достигнет 1,5%, ранее говорилось о 2%.



Доходность краткосрочных гособлигаций подскочила на фоне этих новостей, а фунт взлетел более чем на полцента к доллару США.



В мае Банк Англии сообщил, что хочет увидеть признаки ускорения роста экономики, прежде чем начать подготовку к повышению ставок.

За сохранение ставки на уровне 0,5%, где она находится в течение большей части последнего десятилетия, проголосовали 6 из 9 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии. Опрошенные экономисты ожидали, что это решение поддержат 7 членов комитета.



Главный экономист центробанка Энди Холдейн присоединился к Майклу Сондерсу и Иэну Маккаферти, призывая повысить ставку до 0,75%.

Это создает возможность для повышения ставки на следующем заседании Банка Англии, которое состоится в августе. Большинство опрошенных экономистов ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как рынки прежде оценивали вероятность этого шага в менее чем 50%.



ЕЦБ увеличит объемы реинвестирования по завершении QE: источники.



Европейский центробанк рассчитывает направить как минимум Є160 миллиардов ($185 миллиардов) поступлений от погашения истекающих облигаций в своем портфеле на приобретение новых бондов в следующем году и может рассмотреть послабления для правил покупки, сообщили чиновники еврозоны, знакомые с ситуацией.

Такие перспективы снизили бы риск рыночной волатильности, которая может подорвать экономику после того, как ЕЦБ завершит нетто-покупки активов в конце года.

Некоторые из источников сообщили, что объемы реинвестирования могут составить более Є160 миллиардов, а один из них сказал, что сумма может достигнуть Є200 миллиардов. Источники попросили об анонимности в связи с конфиденциальным характером внутренних прогнозов.



Эти цифры существенно превышают ожидаемый объем реинвестиций этого года на уровне Є147 миллиардов. Чтобы избежать волатильности из-за погашений, центробанку также может потребоваться пересмотреть действующие принципы, такие как правило, согласно которому, реинвестиции необходимо осуществить в течение трех месяцев после погашения бумаги, сказали два источника. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.



Стратегия президента ЕЦБ Марио Драги по реинвестированию погашаемого долга в рамках программы количественного смягчения приобрела значение, когда политики решили отказаться от увеличения активов к концу декабря, когда они достигнут Є2,6 триллиона.



Распродажа на emerging markets – еще не кризис, но и покупать не стоит.



Что представляет собой текущая ситуация на развивающихся рынках? Начало катастрофы или грядущие возможности для покупки? На протяжении последних месяцев этот сегмент демонстрирует классическую распродажу, с хорошо знакомыми и незамысловатыми причинами.



Развивающиеся страны столкнулись с хаотичной политикой, непопулярными на мировой арене лидерами и дефицитами, для заполнения которых требуются кредиты.



В развитом мире катализаторами снижения рынков выступают замедление экономического роста в еврозоне, растущая угроза торговой войны и, что самое важное, движение Центробанков в направлении ужесточения монетарной политики – рост ставок в США привлекает капитал и одновременно давит на валюты развивающихся рынков в паре с долларом.



Также вследствие прошлогодней реформы в ЕС, направленной на стимулирование репатриации долларов с иностранных счетов компаний, доступ неамериканских банков к долларовой ликвидности усложнился.



Такие же модели поведения и трудности проявляют себя во всех классах активов.



Главная проблема – валюты. Индекс валют emerging markets JPMorgan, включающий корзину валют этого сегмента, за последние два месяца полегчал на 10% против доллара США. Осталось увидеть падение еще всего на 2%, и индекс побьет исторический рекорд, зафиксированный во время паники по поводу снижения темпов роста китайской экономики в начале 2016 года.



Инфляция в EM-сегменте намного выше, чем в развитых странах, что сигнализирует о негативных долгосрочных перспективах развивающихся валют. Но не будем забывать о том, что последний раз они достигали минимума на пике разгорающегося конфликта с КНДР. В этот раз компании, получающие львиную долю прибыли из Китая, чувствуют себя неплохо. Кроме того, нет внезапной девальвации юаня, которая в свое время изрядно потрепала нервы инвесторам. В этом контексте объяснить широкомасштабные распродажи валют развивающихся рынков сложнее.



При этом на американских рынках не обошлось без снижения, несмотря на то, что Китай могут включить в индекс MSCI, а это по факту обяжет многих портфельных управляющих впервые покупать так называемые акции класса А.

Индекс CSI 300, основной индекс бумаг этого класса, с февраля отстает от американского S&P 500 на 21%, что отчасти связано с американскими тарифами в отношении китайских товаров.



Что касается акций, развивающиеся рынки, как правило, движутся волнами, то опережая развитых коллег, то отставая от них. EM акции демонстрировали отстающую динамику с 2010 года, и многие были уверены, что они сменят траекторию в 2016 году, когда утихла паника по поводу жесткой посадки Китая. Но тенденция развернулась. С марта индекс MSCI развивающихся рынков отстает от развитых на 11%.



Несмотря на то, что акции развивающихся стран выглядят дешево, они не кажутся привлекательными для покупки, равно как и не прослеживается ни одного из традиционных симптомов резкого изменения тренда или катарсиса.



Как отмечают в Research Affiliates, развивающиеся рынки торгуются с циклическим коэффициентом цена/прибыль на уровне 17,7 (в сравнении со средними реальными прибылями за последние 10 лет). Это гораздо ниже, чем в США (30 – для «голубых фишек), но не намного ниже, чем в развитых странах без учета Америки. В этом контексте EM рынки действительно выглядят дешево, но за всю историю они бывали втрое дешевле.



На рынках фиксированного дохода основное внимание приковано к 100-летним государственным облигациям Аргентины, выпущенным в прошлом году в знак восстановления доверия. Достигнув пика в октябре, эти бумаги упали на 24%. Мексиканские 100-летние бумаги подешевели на 12% от пиковых максимумов, зафиксированных прошлой осенью. Индексы более широкого рынка тоже упали – ETF, отслеживающий индекс JPMorgan EMBI, снизился на 10% за период с августа 2017 года.



Как и в случае с акциями, это довольно резкие движения, но они все еще далеки от тех экстремальных цен, которые наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.



Максимальное давление ощущают на себе валюты тех стран, где инвесторы недовольны политической ситуацией. К примеру, Бразилия, которой предстоят хаотичные президентские выборы в этом году, а также Мексика, где выборы президента в следующем месяце с большой долей вероятности приведут к власти кандидата от левого крыла.



Такие факторы определяют, какие рынки находятся под самым интенсивным давлением. Но глубокого негатива сейчас не наблюдается нигде. Как показали цифры от UBS, инвесторы уже пытаются покупать на спадах, причем одним из наиболее оживленных рынков в этом отношении является Мексика, а также Турция, которая недавно резко повысила процентные ставки.



Бензин разбудил двузначную инфляцию в России.



Апрельский рывок цен на бензин, подскочивших на 10% по сравнению с началом года, пробудил ото сна «чудовище» российской инфляции.

Хотя потребители заметили лишь новые ценники на АЗС, в экономике дорожающее моторное топливо провоцирует эффект «домино», который начинает передаваться вверх по производственной цепочке.

На уровне производителей в мае инфляция ускорилась до двузначных темпов, сообщил в оперативной оценке Росстат: за один месяц (май к апрелю) цены подскочили на 3,9%, показав второй рекордный результат за время доступных сопоставимых данных.

С 2013 года лишь однажды производственная инфляция была выше - в марте 2015-го года, когда предприятия переписывали ценники после двукратной девальвации рубля.

Год к году цены в мае подскочили на 12% и вплотную приблизились к рекорду трехлетней давности (12,1%).

Опрос, проведенный ВШЭ среди руководителей крупнейших предприятий в мае, показал, что 13% из них увеличили цены на свою отгруженную продукцию - это рекорд с конца 2016 года.

Еще больше - 33% - сообщили о росте «чужих» цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.



Особенно настораживает рост инфляционных ожиданий в обрабатывающей промышленности, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: в мае 40% топ-менеджеров из сегмента обработки заявили, что ждут роста цен на сырье и материалы для своих предприятий.



Сказывается налоговый маневр в нефтяной отрасли, переложивший нагрузку на потребителей, апрельская девальвация рубля, из-за которой подорожал импорт, планы правительства РФ увеличить таможенные пошлины на ввозное оборудование и уже объявленное решение поднять ставку НДС до 20%, перечисляет Остапкович.



Сырьевой сектор будет жить, как и прежде, а пострадает обрабатывающая промышленность, предупреждает он: в особенности те высоко- и среднетехнологические подотрасли, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.



В первую очередь, это производство пищевых продуктов и напитков, указывает Остапкович: а конечным потребителем продукции пищевой промышленности через оптовое и розничное звено является, в свою очередь, население. Для людей инфляция подскочит более чем вдвое - к 2019-му году рост потребительских цен достигнет 5%, прогнозирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.



«Низкая инфляция, как и дешевая ипотека - сказки не для российской действительности», - говорит аналитик «Альпари» Анна Бодрова: меры по сбору дополнительных денег с населения не ограничатся НДС.



Так, после введения новых базовых ставок и коэффициентов ЦБ на 18-20% подорожает ОСАГО; в 1,5-2 раза повышаются пошлины за водительские удостоверения (до 3 тысяч рублей) и загранпаспорта (до 5 тысяч рублей).



Теперь хорошо заметно, что низкая инфляция в России - это локальная, временная и предвыборная история, поэтому ожидать ее повторения как минимум напрасно, рассуждает Бодрова: «повышение цены на топливо тянет за собой рост стоимости всех без исключения товаров и услуг - уже начали дорожать овощи и фрукты, несмотря на сезонное предложение, услуги перевозок и связанные с транспортировкой товара услуги».



«В комплексе все обозначенные выше факторы увеличат темпы роста инфляции", а следствием станет "долговременно слабый рубль», говорит Бордова.



Коррекция безналичного доллара на пятничной сессии потеряла темп, пик «слива» СКВ наблюдался накануне, когда текущие цены «американца» на межбанке больше нравились экспортерам и бизнесу, расстававшимся с валютой ради гривни, потребовавшейся для платежей в Казну. Нынче энтузиазм «зеленых медведей» пошел на спад. Не исключено, большинство игроков сумело запастись нацвалютой и прекратило продажи доллара. Об этом, кстати, свидетельствует заметное отставание ликвидности текущих сделок от показателей четверга.



Кроме того, есть вероятность, что привлеченные «низами» долларовых цен на межбанке туда наведались импортеры, инициировав вместе с НБУ выкуп СКВ после 11.10 Киева.



Наконец, не будем забывать о «пятничном синдроме», предписывающем вхождение в «безопасный» доллар накануне выходных. Уповать на то, что суббота 23-го в Украине рабочая, не стоит – ведь будут работаться доллар и евро валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном «в степях Украины».



Первые «реальные» торги валютного межбанка 25 июня могут преподнести сюрприз гривнепатриотам. В первую очередь из=за дефицита предложения СКВ, обязательную для реализации на межбанке часть пятничного поступления которого рынок «оприходует» 23 июня, оставив сессию в понедельник «голодной».



Думается, 25-го может стать первым днем смены тренда на рынке «зеленого» безнала, причем вероятнее всего эти смены на укороченной до четверга, могут следовать одна за другой «под диктовку» финиша месяца, квартал и полугодия и преддверия длинных выходных в стране до 02 июля.

Полагаю, новое полугодие в стране начнется с коррекции курса «зеленого» безнала под давлением кратного увеличения из-за длинных выходных в Украине отложенного предложения СКВ.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Высказывания директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард.- напряженность по торговым тарифам — ключевой риск для экономического роста в еврозоне;- налогово-бюджетное пространство должно быть восстановлено там, где оно потеряно в еврозоне;- согласна с недавним решением ЕЦБ сохранить ставки низкими долгое время;- второй риск для экономического роста в еврозоне — недостаток прогресса в переговорах по Brexit;- политические усилия еврозоны должны стремиться к открытости торговли;- схема страхования депозитов должна быть рассмотрена скорее раньше, чем позже;- еврозоне необходим союз по рынку капитала для улучшения финансирования компаний;- в некоторых странах еврозоны акции запас «плохих» банковских кредитов должен быть срочно сокращен;- устойчивость крупных банков еврозоны улучшилась, риски сократились, необслуживаемые кредиты уменьшились.Великобритания: Банк Англии оставил ставки без изменений, ожидания повышения в августе усилились.Банк Англии 21-го оставил процентные ставки без изменений, но его главный экономист неожиданно присоединился к меньшинству, призывающему к повышению ставок, усилив ожидания рынка относительно скорого ужесточения денежно-кредитной политики.Регулятор также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне £435 миллиардов, но дал новые указания относительно того, когда он может начать сокращение запаса долга, приобретенного в рамках программы количественного смягчения. Банк Англии сообщил, что не будет рассматривать продажу бумаг до тех пор, пока ключевая ставка не достигнет 1,5%, ранее говорилось о 2%.Доходность краткосрочных гособлигаций подскочила на фоне этих новостей, а фунт взлетел более чем на полцента к доллару США.В мае Банк Англии сообщил, что хочет увидеть признаки ускорения роста экономики, прежде чем начать подготовку к повышению ставок.За сохранение ставки на уровне 0,5%, где она находится в течение большей части последнего десятилетия, проголосовали 6 из 9 членов Комитета по монетарной политике Банка Англии. Опрошенные экономисты ожидали, что это решение поддержат 7 членов комитета.Главный экономист центробанка Энди Холдейн присоединился к Майклу Сондерсу и Иэну Маккаферти, призывая повысить ставку до 0,75%.Это создает возможность для повышения ставки на следующем заседании Банка Англии, которое состоится в августе. Большинство опрошенных экономистов ожидают ужесточения денежно-кредитной политики, тогда как рынки прежде оценивали вероятность этого шага в менее чем 50%.ЕЦБ увеличит объемы реинвестирования по завершении QE: источники.Европейский центробанк рассчитывает направить как минимум Є160 миллиардов ($185 миллиардов) поступлений от погашения истекающих облигаций в своем портфеле на приобретение новых бондов в следующем году и может рассмотреть послабления для правил покупки, сообщили чиновники еврозоны, знакомые с ситуацией.Такие перспективы снизили бы риск рыночной волатильности, которая может подорвать экономику после того, как ЕЦБ завершит нетто-покупки активов в конце года.Некоторые из источников сообщили, что объемы реинвестирования могут составить более Є160 миллиардов, а один из них сказал, что сумма может достигнуть Є200 миллиардов. Источники попросили об анонимности в связи с конфиденциальным характером внутренних прогнозов.Эти цифры существенно превышают ожидаемый объем реинвестиций этого года на уровне Є147 миллиардов. Чтобы избежать волатильности из-за погашений, центробанку также может потребоваться пересмотреть действующие принципы, такие как правило, согласно которому, реинвестиции необходимо осуществить в течение трех месяцев после погашения бумаги, сказали два источника. Представитель ЕЦБ отказался от комментариев.Стратегия президента ЕЦБ Марио Драги по реинвестированию погашаемого долга в рамках программы количественного смягчения приобрела значение, когда политики решили отказаться от увеличения активов к концу декабря, когда они достигнут Є2,6 триллиона.Распродажа на emerging markets – еще не кризис, но и покупать не стоит.Что представляет собой текущая ситуация на развивающихся рынках? Начало катастрофы или грядущие возможности для покупки? На протяжении последних месяцев этот сегмент демонстрирует классическую распродажу, с хорошо знакомыми и незамысловатыми причинами.Развивающиеся страны столкнулись с хаотичной политикой, непопулярными на мировой арене лидерами и дефицитами, для заполнения которых требуются кредиты.В развитом мире катализаторами снижения рынков выступают замедление экономического роста в еврозоне, растущая угроза торговой войны и, что самое важное, движение Центробанков в направлении ужесточения монетарной политики – рост ставок в США привлекает капитал и одновременно давит на валюты развивающихся рынков в паре с долларом.Также вследствие прошлогодней реформы в ЕС, направленной на стимулирование репатриации долларов с иностранных счетов компаний, доступ неамериканских банков к долларовой ликвидности усложнился.Такие же модели поведения и трудности проявляют себя во всех классах активов.Главная проблема – валюты. Индекс валют emerging markets JPMorgan, включающий корзину валют этого сегмента, за последние два месяца полегчал на 10% против доллара США. Осталось увидеть падение еще всего на 2%, и индекс побьет исторический рекорд, зафиксированный во время паники по поводу снижения темпов роста китайской экономики в начале 2016 года.Инфляция в EM-сегменте намного выше, чем в развитых странах, что сигнализирует о негативных долгосрочных перспективах развивающихся валют. Но не будем забывать о том, что последний раз они достигали минимума на пике разгорающегося конфликта с КНДР. В этот раз компании, получающие львиную долю прибыли из Китая, чувствуют себя неплохо. Кроме того, нет внезапной девальвации юаня, которая в свое время изрядно потрепала нервы инвесторам. В этом контексте объяснить широкомасштабные распродажи валют развивающихся рынков сложнее.При этом на американских рынках не обошлось без снижения, несмотря на то, что Китай могут включить в индекс MSCI, а это по факту обяжет многих портфельных управляющих впервые покупать так называемые акции класса А.Индекс CSI 300, основной индекс бумаг этого класса, с февраля отстает от американского S&P 500 на 21%, что отчасти связано с американскими тарифами в отношении китайских товаров.Что касается акций, развивающиеся рынки, как правило, движутся волнами, то опережая развитых коллег, то отставая от них. EM акции демонстрировали отстающую динамику с 2010 года, и многие были уверены, что они сменят траекторию в 2016 году, когда утихла паника по поводу жесткой посадки Китая. Но тенденция развернулась. С марта индекс MSCI развивающихся рынков отстает от развитых на 11%.Несмотря на то, что акции развивающихся стран выглядят дешево, они не кажутся привлекательными для покупки, равно как и не прослеживается ни одного из традиционных симптомов резкого изменения тренда или катарсиса.Как отмечают в Research Affiliates, развивающиеся рынки торгуются с циклическим коэффициентом цена/прибыль на уровне 17,7 (в сравнении со средними реальными прибылями за последние 10 лет). Это гораздо ниже, чем в США (30 – для «голубых фишек), но не намного ниже, чем в развитых странах без учета Америки. В этом контексте EM рынки действительно выглядят дешево, но за всю историю они бывали втрое дешевле.На рынках фиксированного дохода основное внимание приковано к 100-летним государственным облигациям Аргентины, выпущенным в прошлом году в знак восстановления доверия. Достигнув пика в октябре, эти бумаги упали на 24%. Мексиканские 100-летние бумаги подешевели на 12% от пиковых максимумов, зафиксированных прошлой осенью. Индексы более широкого рынка тоже упали – ETF, отслеживающий индекс JPMorgan EMBI, снизился на 10% за период с августа 2017 года.Как и в случае с акциями, это довольно резкие движения, но они все еще далеки от тех экстремальных цен, которые наблюдались во время финансового кризиса 2008 года.Максимальное давление ощущают на себе валюты тех стран, где инвесторы недовольны политической ситуацией. К примеру, Бразилия, которой предстоят хаотичные президентские выборы в этом году, а также Мексика, где выборы президента в следующем месяце с большой долей вероятности приведут к власти кандидата от левого крыла.Такие факторы определяют, какие рынки находятся под самым интенсивным давлением. Но глубокого негатива сейчас не наблюдается нигде. Как показали цифры от UBS, инвесторы уже пытаются покупать на спадах, причем одним из наиболее оживленных рынков в этом отношении является Мексика, а также Турция, которая недавно резко повысила процентные ставки.Бензин разбудил двузначную инфляцию в России.Апрельский рывок цен на бензин, подскочивших на 10% по сравнению с началом года, пробудил ото сна «чудовище» российской инфляции.Хотя потребители заметили лишь новые ценники на АЗС, в экономике дорожающее моторное топливо провоцирует эффект «домино», который начинает передаваться вверх по производственной цепочке.На уровне производителей в мае инфляция ускорилась до двузначных темпов, сообщил в оперативной оценке Росстат: за один месяц (май к апрелю) цены подскочили на 3,9%, показав второй рекордный результат за время доступных сопоставимых данных.С 2013 года лишь однажды производственная инфляция была выше - в марте 2015-го года, когда предприятия переписывали ценники после двукратной девальвации рубля.Год к году цены в мае подскочили на 12% и вплотную приблизились к рекорду трехлетней давности (12,1%).Опрос, проведенный ВШЭ среди руководителей крупнейших предприятий в мае, показал, что 13% из них увеличили цены на свою отгруженную продукцию - это рекорд с конца 2016 года.Еще больше - 33% - сообщили о росте «чужих» цен в отчетном месяце по сравнению с предыдущим.Особенно настораживает рост инфляционных ожиданий в обрабатывающей промышленности, говорит директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович: в мае 40% топ-менеджеров из сегмента обработки заявили, что ждут роста цен на сырье и материалы для своих предприятий.Сказывается налоговый маневр в нефтяной отрасли, переложивший нагрузку на потребителей, апрельская девальвация рубля, из-за которой подорожал импорт, планы правительства РФ увеличить таможенные пошлины на ввозное оборудование и уже объявленное решение поднять ставку НДС до 20%, перечисляет Остапкович.Сырьевой сектор будет жить, как и прежде, а пострадает обрабатывающая промышленность, предупреждает он: в особенности те высоко- и среднетехнологические подотрасли, где наблюдается высокая доля затрат на промежуточное потребление.В первую очередь, это производство пищевых продуктов и напитков, указывает Остапкович: а конечным потребителем продукции пищевой промышленности через оптовое и розничное звено является, в свою очередь, население. Для людей инфляция подскочит более чем вдвое - к 2019-му году рост потребительских цен достигнет 5%, прогнозирует директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов.«Низкая инфляция, как и дешевая ипотека - сказки не для российской действительности», - говорит аналитик «Альпари» Анна Бодрова: меры по сбору дополнительных денег с населения не ограничатся НДС.Так, после введения новых базовых ставок и коэффициентов ЦБ на 18-20% подорожает ОСАГО; в 1,5-2 раза повышаются пошлины за водительские удостоверения (до 3 тысяч рублей) и загранпаспорта (до 5 тысяч рублей).Теперь хорошо заметно, что низкая инфляция в России - это локальная, временная и предвыборная история, поэтому ожидать ее повторения как минимум напрасно, рассуждает Бодрова: «повышение цены на топливо тянет за собой рост стоимости всех без исключения товаров и услуг - уже начали дорожать овощи и фрукты, несмотря на сезонное предложение, услуги перевозок и связанные с транспортировкой товара услуги».«В комплексе все обозначенные выше факторы увеличат темпы роста инфляции", а следствием станет "долговременно слабый рубль», говорит Бордова.Коррекция безналичного доллара на пятничной сессии потеряла темп, пик «слива» СКВ наблюдался накануне, когда текущие цены «американца» на межбанке больше нравились экспортерам и бизнесу, расстававшимся с валютой ради гривни, потребовавшейся для платежей в Казну. Нынче энтузиазм «зеленых медведей» пошел на спад. Не исключено, большинство игроков сумело запастись нацвалютой и прекратило продажи доллара. Об этом, кстати, свидетельствует заметное отставание ликвидности текущих сделок от показателей четверга.Кроме того, есть вероятность, что привлеченные «низами» долларовых цен на межбанке туда наведались импортеры, инициировав вместе с НБУ выкуп СКВ после 11.10 Киева.Наконец, не будем забывать о «пятничном синдроме», предписывающем вхождение в «безопасный» доллар накануне выходных. Уповать на то, что суббота 23-го в Украине рабочая, не стоит – ведь будут работаться доллар и евро валютированием tom или «завтра», в режиме, малопопулярном «в степях Украины».Первые «реальные» торги валютного межбанка 25 июня могут преподнести сюрприз гривнепатриотам. В первую очередь из=за дефицита предложения СКВ, обязательную для реализации на межбанке часть пятничного поступления которого рынок «оприходует» 23 июня, оставив сессию в понедельник «голодной».Думается, 25-го может стать первым днем смены тренда на рынке «зеленого» безнала, причем вероятнее всего эти смены на укороченной до четверга, могут следовать одна за другой «под диктовку» финиша месяца, квартал и полугодия и преддверия длинных выходных в стране до 02 июля.Полагаю, новое полугодие в стране начнется с коррекции курса «зеленого» безнала под давлением кратного увеличения из-за длинных выходных в Украине отложенного предложения СКВ.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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