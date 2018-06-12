Співробітники Національної поліції почнуть працювати на пунктах пропусках митниці з наступного тижня.
Дивися повний текст Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з наступного тижня - Продан.
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 18:48
Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з...
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Дивися повний текст Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з наступного тижня - Продан.
Додано: Суб 23 чер, 2018 14:18
"проводити заходи не тільки в пунктах пропуску, а й на всій митній території України" -добавили еще одно рыло, которое на дурняк будет бабло косить.
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