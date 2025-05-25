RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Чи вмієте ви ефективно
працювати з депозитами (тест)

Чи вмієте ви ефективно працювати з депозитами (тест)
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:47

Чи вмієте ви ефективно працювати з депозитами (тест)

Пропонуємо до обговорення:
Депозит – це той випадок, коли гроші зберігаються не вдома під матрацом, а в банку під відсотки.

💸 Чи вмієте ви ефективно працювати з депозитами (тест)
R2
Робот новин
 
З нами з: 14.05.04
Повідомлення Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:47

тест
Модератор
Модератор Форуму
 
З нами з: 25.01.06
Форум:
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За яку зарплату готові працювати українці — результати...
R2 » Пон 04 сер, 2025 21:33
3 1346
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 сер, 2025 09:20
Примат
Тест до Дня Києва: що ви знаєте про гривні, тисячі та...
R2 » Нед 25 тра, 2025 15:32
1 587
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 тра, 2025 15:32
Модератор
Скільки треба працювати, щоб заробити на квартиру в...
R2 » Сер 15 січ, 2025 14:21
1 932
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 січ, 2025 14:21
stokoz

