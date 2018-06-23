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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Суб 23 чер, 2018 11:10 Итоги: Прогнозы 23.06.18



Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.

За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС.

Суммарно иностранцы вывели с рынка $520 млн. - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.

Основной удар, как и неделей ранее, испытал рынок акций, где продажи нерезидентов удвоились и составили 460 млн. (рекорд с начала 2014 года). За две недели отток приблизился к $700 млн., а за месяц превысил $1 млрд.



Средства выводили как фонды, ориентированные только на Россию, так и те, что покупают РФ в пакете с другими развивающимися рынками. Первые вывели $150 млн., увеличив продажи втрое по сравнению с предыдущей неделей.



Крупнейший в США биржевой фонд, вкладывающий средства в российские акции, с пятницы 15 июня, был вынужден вернуть инвесторам $83,5 млн..

Деньги утекали из фонда каждый день в течение последней недели. С начала месяца из фонда ушло $104 млн. клиентских денег, с начала 2018 года - $500 млн, а за последние 1,5 года - более $1 млрд. В результате фонд ликвидировал все инвестиции, сделанные на рынке за последние 3 года.



Из фонда iShares MSCI Russia ETF (ERUS), покупающего российскую «корзину» индекса MSCI, ушло $16,2 млн. за неделю, $26,2 млн. с начала июня и $229 млн. - с начала года.

Последние крупные продажи фонд проводил 15 июня (на $6,6 млн.) и 19 июня (на $9,5 млн.), следует из статистики etf.com.



Одновременно продолжается отток капитала с рынка российского госдолга, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: биржевые фонды, покупавшие ОФЗ, держали паузу в апреле и мае, несмотря на новый виток санкций и обвал котировок, но в июне все же приступили к продажам.



«Фонды облигаций выводят средства последовательно и размеренно», - говорит Смольянинов: вторую неделю подряд с рынка уходит по $60 млн. в неделю.

На фоне ужесточения политики ФРС, провоцирующей отток капитала в США, планов ЕЦБ свернуть денежную подпитку рынков через программу QE, масла в огонь подливает торговая война администрации Трампа с Китаем, в которую постепенно включаются все больше стран, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо.



Пострадают в первую очередь страны, завязанные на экспорт сырья в Китай, предупреждает он: это в том числе и Россия, которая переориентировала на КНР лучшую нефть с западносибирских месторождений и планирует потратить около $11 млрд. на трубопровод «Сила Сибири», чтобы качать в Китай природный газ.



«Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста», - предупреждает Маджо.

Инвесторы выводят деньги из акций даже несмотря на приближение дивидендного периода: на следующей неделе реестр получателей выплат закроет Сбербанк, за ним последуют основные сырьевые экспортеры, напоминает аналитик ВТБ Станислав Клещев.



«Утверждать о том, что поддержку рынку РФ оказывает привлекательная дивидендная доходность торгуемых акций, пока что не приходится. Глобальные изменения настроений инвесторов остаются определяющим фактором движения трансграничного капитала, имеющего первостепенное влияния на динамику российских фондовых индексов», - говорит Клещев.



Минфин РФ отчаялся искать покупателей на российский госдолг.



Министерство финансов России продолжает сокращать займы на рынке после обвала цен на российский госдолг и резкого падения спроса на аукционах.



Если в начале года Минфин мог еженедельно занимать по 40-50 млрд. рублей, а спрос регулярно перекрывал предложение в 3-4 раза, то две недели подряд потерпел неудачу с бумагами на 30 млрд. рублей, а на прошлой - снизил предложение до 20 млрд., но снова не смог продать весь объем по рыночным ценам.



Спрос со стороны нерезидентов, которые были главным кредитором правительства России в 2016-17 гг и принесли на рынок ОФЗ $25 млрд., испарился: на фоне оттока капитала с развивающихся рынков, повышения ставки ФРС и новых санкций против России, зарубежные инвесторы вывели из госбумаг 231 млрд. рублей за апрель-май.



Их доля на рынке с рекордных 34,5% упала до «примерно 30%» на середину июня, сообщила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.



Индекс цен гособлигаций, падавший до минимума с сентября прошлого года, нашел дно и отскочил: на 11.23 мск среды он прибавляет 0,94 пункта по сравнению в минимумами, показанными накануне, и торгуется на отметке 139,64 пункта.



«В долгосрочной перспективе судьба российских активов остается под вопросом: распродажа на развивающихся рынках будет продолжаться в ближайшие полгода-год на фоне замедления мирового экономического роста», - говорит главный стратег SEB SE по EM в Стокгольме Пер Хаммарлунд.



«Это замедление снизило аппетит к риску, способствовало укреплению доллара и продолжит подогревать опасения по поводу коллапса внешнего долга EM. Разгорающаяся торговая война добавляет пессимизма, оказывая существенное давление на аппетит к риску», - сказал он.







В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Отток капитала из российских акций поставил рекорд с даты аннексии Крыма.Зарубежные инвесторы продолжают выводить капитал с российского рынка акций и облигаций на фоне ужесточения политики ФРС, сворачивания кэрри-трейда Европейским центробанком и рисков глобальной торговой войны.За неделю с 14 по 20 июня распродажи российских бумаг нерезидентами ускорились вдвое, сообщает со ссылкой на данные EPFR Global БКС.Суммарно иностранцы вывели с рынка $520 млн. - рекордную сумму с марта 2014 года, когда присоединение Крыма отправило российскую экономику под самые суровые с конца 1970х годов санкции Запада.Основной удар, как и неделей ранее, испытал рынок акций, где продажи нерезидентов удвоились и составили 460 млн. (рекорд с начала 2014 года). За две недели отток приблизился к $700 млн., а за месяц превысил $1 млрд.Средства выводили как фонды, ориентированные только на Россию, так и те, что покупают РФ в пакете с другими развивающимися рынками. Первые вывели $150 млн., увеличив продажи втрое по сравнению с предыдущей неделей.Крупнейший в США биржевой фонд, вкладывающий средства в российские акции, с пятницы 15 июня, был вынужден вернуть инвесторам $83,5 млн..Деньги утекали из фонда каждый день в течение последней недели. С начала месяца из фонда ушло $104 млн. клиентских денег, с начала 2018 года - $500 млн, а за последние 1,5 года - более $1 млрд. В результате фонд ликвидировал все инвестиции, сделанные на рынке за последние 3 года.Из фонда iShares MSCI Russia ETF (ERUS), покупающего российскую «корзину» индекса MSCI, ушло $16,2 млн. за неделю, $26,2 млн. с начала июня и $229 млн. - с начала года.Последние крупные продажи фонд проводил 15 июня (на $6,6 млн.) и 19 июня (на $9,5 млн.), следует из статистики etf.com.Одновременно продолжается отток капитала с рынка российского госдолга, указывает стратег БКС Вячеслав Смольянинов: биржевые фонды, покупавшие ОФЗ, держали паузу в апреле и мае, несмотря на новый виток санкций и обвал котировок, но в июне все же приступили к продажам.«Фонды облигаций выводят средства последовательно и размеренно», - говорит Смольянинов: вторую неделю подряд с рынка уходит по $60 млн. в неделю.На фоне ужесточения политики ФРС, провоцирующей отток капитала в США, планов ЕЦБ свернуть денежную подпитку рынков через программу QE, масла в огонь подливает торговая война администрации Трампа с Китаем, в которую постепенно включаются все больше стран, говорит глава стратегии TD Securities по развивающимся рынкам Кристиан Маджо.Пострадают в первую очередь страны, завязанные на экспорт сырья в Китай, предупреждает он: это в том числе и Россия, которая переориентировала на КНР лучшую нефть с западносибирских месторождений и планирует потратить около $11 млрд. на трубопровод «Сила Сибири», чтобы качать в Китай природный газ.«Если удар по торговле будет достаточно сильным, чтобы замедлить мировую экономику, как вероятно и будет, можно было бы ожидать снижения цен на сырье или прекращения их роста», - предупреждает Маджо.Инвесторы выводят деньги из акций даже несмотря на приближение дивидендного периода: на следующей неделе реестр получателей выплат закроет Сбербанк, за ним последуют основные сырьевые экспортеры, напоминает аналитик ВТБ Станислав Клещев.«Утверждать о том, что поддержку рынку РФ оказывает привлекательная дивидендная доходность торгуемых акций, пока что не приходится. Глобальные изменения настроений инвесторов остаются определяющим фактором движения трансграничного капитала, имеющего первостепенное влияния на динамику российских фондовых индексов», - говорит Клещев.Минфин РФ отчаялся искать покупателей на российский госдолг.Министерство финансов России продолжает сокращать займы на рынке после обвала цен на российский госдолг и резкого падения спроса на аукционах.Если в начале года Минфин мог еженедельно занимать по 40-50 млрд. рублей, а спрос регулярно перекрывал предложение в 3-4 раза, то две недели подряд потерпел неудачу с бумагами на 30 млрд. рублей, а на прошлой - снизил предложение до 20 млрд., но снова не смог продать весь объем по рыночным ценам.Спрос со стороны нерезидентов, которые были главным кредитором правительства России в 2016-17 гг и принесли на рынок ОФЗ $25 млрд., испарился: на фоне оттока капитала с развивающихся рынков, повышения ставки ФРС и новых санкций против России, зарубежные инвесторы вывели из госбумаг 231 млрд. рублей за апрель-май.Их доля на рынке с рекордных 34,5% упала до «примерно 30%» на середину июня, сообщила на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.Индекс цен гособлигаций, падавший до минимума с сентября прошлого года, нашел дно и отскочил: на 11.23 мск среды он прибавляет 0,94 пункта по сравнению в минимумами, показанными накануне, и торгуется на отметке 139,64 пункта.«В долгосрочной перспективе судьба российских активов остается под вопросом: распродажа на развивающихся рынках будет продолжаться в ближайшие полгода-год на фоне замедления мирового экономического роста», - говорит главный стратег SEB SE по EM в Стокгольме Пер Хаммарлунд.«Это замедление снизило аппетит к риску, способствовало укреплению доллара и продолжит подогревать опасения по поводу коллапса внешнего долга EM. Разгорающаяся торговая война добавляет пессимизма, оказывая существенное давление на аппетит к риску», - сказал он.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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