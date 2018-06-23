Итоги: Мировой фондовый рынок 23.06.18

Фондовый рынок в США в пятницу в основном вырос.
Фондовый рынок США в в пятницу в основном вырос, Dow прервал серию снижения из восьми сессий.
Акции крупных промышленных компаний и автопроизводителей были обрадованы инициативой Дональда Трампа ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт всех автомобилей из Европейского союза.
«Исходя из пошлин и торговых ограничений, которые Евросоюз долгое время применял против США и их великих компаний и работников, и если такие пошлины и ограничения не будут отменены и ликвидированы в ближайшее время, мы введем пошлину в размере 20% на все их автомобили, импортируемые в США», - написал американский президент. «Стройте автомобили здесь!» - добавил он.
давлением после того, как Daimler сократил прогноз прибыли на 2018 г. и BMW
Акции Caterpillar выросли на 1,52%, Boeing на 1,0%. Индекс акций промышленных компаний в S&P поднялся на 1,09%.
На индекс Dow значительно повлияли изменения цен акций промышленных компаний, переведя индекс в положительную территорию с начала года. Индекс прервал серию снижения на протяжении восьми сессий подряд.
Индекс акций производителей автомобилей и компонентов в S&P 500 вырос на 1,09%.
Энергетический сектор повысился наиболее сильно, на 1,95%, на фоне роста цен на нефть после заседанием ОПЕК, на котором было принято решение повысил уровень добычи нефти.
Отношение выросших выпусков к снизившимся на NYSE было 1,19 к 1.
Объем торговли на биржах США был 6,00 млрд. акций, по сравнению с 6,87 млрд. в среднем за 20 последних торговых дней.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,49%, до 24 580,89 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,19%, до 2 754,88 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,26%, до 7 692,82 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, но снизился за неделю
Европейский фондовый рынок в пятницу вырос, чему помогли данные по деловой активности (они улучшились после замедления).
Также улучшению настроения помогло достижения соглашение еврозоны в облегчении долгового бремени Греции, после того, как период поддержки закончился, а также ралли в энергетическом секторе после ралли в ценах на нефть.
Греческий Athex Composite снизился на 0,22%, после того, как он вырос на новости об облегчении долгового бремени, он не удержал роста.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,09%, за неделю индекс снизился на 1,1%. В четверг Stoxx 600 снизился на 0,9%.
Пара евро-доллар выросла на 0,5%.
Данные по индексам деловой активности от IHS Markit показали охлаждение роста в промышленности в июне, но общие индексы показали рост общей деловой активности впервые за пять месяцев, за счет роста активности в сфере услуг.
Акции автопроизводителей продолжили снижение на опасениях эффекта от торговой войны ЕС и США. Президент США Трамп угрожал ввести пошлины на автомобили из ЕС в твите в пятницу.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,09%, за неделю индекс снизился на 1,1%. В четверг Stoxx 600 снизился на 0,9%.
Британский FTSE 100 понизился на 1,67% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 682,27 пункта.
Немецкий DAX вырос на 0,54%, до 12 579,72 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,34% — на отметке 5 387,38 пункта.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,17% - до 2249,68 пункта, РТС - на 1,32%, до 1125,41 пункта.
Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.00 Киева опустился на 1,15%, до 62,98 RUB/USD, евро - на 0,91%, до 73,25 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,11% - до $74,59 за баррель. Котировки нефти отреагировали ростом на решение ОПЕК увеличить добычу на 1 млн. баррелей в сутки.
Акции Сбербанка подорожали на 1,92%, обыкновенные акции «Газпрома» — на 1,76%. Бумаги «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,24%. Обыкновенные акции «АЛРОСы» выросли в цене на 0,51%, акции Московской биржи — на 1,57%.
Индекс Мосбиржи все так же заключен в диапазон 2 240—2 260 пунктов — краткосрочный торговый коридор, но все эти приобретения выглядят движением по инерции, поскольку внутренний фон оставляет желать лучшего. Индекс РТС вернулся выше 1 125 пунктов, однако шансы на возвращение к 1 110 пунктам остаются.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в пятницу 22 июня, повысился на 0,94 пункта или на 0,2% до уровня 464,07 пунктов.
Объем торгов за день составил 425,5 млн. грн., акциями наторговали 0,33 млн. грн.
Как сообщалось в четверг 21 июня, ПФТС-индекс повысился на 2,43 пункта или на 0,53% до уровня 463,13 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 143,78 пунктов или на 45,64% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла пятничная, 22 июня, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу изменяются разнонаправленно, давление на рынок продолжают оказывать опасения относительно торговой войны между Китаем и США.
По состоянию на 07.50 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,35%, до 2885,97 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,99%, до 1593,89 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,27%, до 29217,28 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,2%, до 6219,6 пункта.
Японский Nikkei 225 снижался на 1,03%, до 22460,57 пункта, корейский KOSPI - рос на 0,1%, до 2340,27 пункта.
В центре внимания инвесторов остаются торговые разногласия между США и Китаем. Отношения между США и Китаем по торговле обострились с конца прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп в пятницу, 15 июня, ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.
Дополнительное давление на настроение инвесторов оказали распродажи на биржах США в четверг, которые привели к тому, что американские фондовые площадки закрылись снижением в пределах 0,6-0,8%.
Напряженность в мировых торговых отношениях до конца недели остается ключевой темой для рынков. На Уолл-стрит инвесторы отказывались от рисковых активов, что также бросило тень на рынки Азии в конце недели.
Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы преимущественно выросли, несмотря на сохраняющееся напряжение в торговых отношениях США и Китая/
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,49%, до 2889,76 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,21%, до 1597,39 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index увеличился на 0,15%, до 29338,7 пункта, корейский KOSPI - на 0,83%, до 2357,22 пункта.
Японский Nikkei 225 снизился на 0,78%, до 22516,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,11%, до 6225,2 пункта.
Трейдеры продолжают наблюдать за торговым конфликтом, обострившимся между США и Китаем. Отношения между странами накалились с конца прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп ввел ввозную пошлину в 25% на импорт из Китая объемом в $50 миллиардов в год, на что КНР ответила симметричной мерой.
Во вторник Трамп заявил, что поручил подготовить список китайских товаров на сумму $200 миллиардов для возможного введения в их отношении дополнительных пошлин в 10%, если Китай будет и дальше поднимать пошлины на американскую продукцию. Минкоммерции Китая назвало действия США шантажом и пообещало дать жесткий ответ.
«Мы имеем дело с торговой войной, и это обостряющаяся торговая война», - таково мнение главного экономиста SEB Роберта Бергквиста.
Он отметил, что инвесторы сейчас очень осторожны.
Индекс фондовой биржи ПФТС в пятницу вновь завершил торги в «зеленой зоне»: индикатор повысился на 0,2% - до 464,07 пункта.
Торговый оборот на фондовой площадке составил 425,5 млн. грн, в том числе акциями 0,33 млн. грн.
Сделки прошли с акциями Центрэнерго (+0,21%) и Райффайзен Банка Аваль (0%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу упал на 1% - до 439,63 пункта при объеме торгов - до 5,4 млн. злотых (38,34 млн. грн.).
В «индексной корзине» подешевели бумаги «Милкиленда» (-2,59%), «Кернела» (-1,85%) и «Астарты» (-1,35%).
Подорожали акции KSG Agro (+10,42%) и агрохолдинга ИМК (+1,36%).
Пришло время обзора отечественного фондового рынка за неделю.
В течение истекшей недели, 18 – 22 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 462,81 к отметке 464,07 пунктов, прибавив 1,26 пункта или 0,27%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 1,87 млн. грн.
Для справки, в течение предыдущей недели, 11 – 15 июня ПФТС-индекс, пребывая под влиянием «быков», повысился с уровня 439,55 к отметке 462,81 пунктов, прибавив 23,26 пункта или 5,29%.
Ликвидность торгов в указанный промежуток времени в ПФТС составила 3,33 млн. грн.
В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:
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