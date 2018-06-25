Итоги: Мировой фондовый рынок 25.06.18

Во-первых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на фоне опасений обострения ситуации в торговых отношениях между США и Китаем.



По состоянию на 07.40 Киева индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,17%, до 2894,74 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,7%, до 1608,5 пункта.



Гонконгский индекс Hang Seng Index уменьшался на 0,38%, до 29227,49 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 6210,1 пункта.



Японский Nikkei 225 снижался на 0,4%, до 22427,18 пункта, корейский KOSPI - на 0,09%, до 2355,02 пункта.



В понедельник в центре внимания рынков остается тема торговых разногласий США и Китая. Участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин. Отмечается, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, так как, по мнению администрации США, правительство Китая оказывает «огромное влияние» на все компании.



В то же время поддержку настроений инвесторов оказывают внутренние новости из Китая, где центробанк решил с 5 июля сократить на 50 базисных пунктов норму обязательных резервов для коммерческих банков. Сейчас этот показатель составляет 16% для крупных банков и 14% для средних и малых.

Определенное влияние на рынки оказывают и новости от компании Toshiba, которая сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование, связанное с отчетностью компании, без наложения штрафа. Компанию подозревали в том, что она завышала данные по прибыли на протяжении семи лет, а также списывала деньги с банковских счетов.



Во-вторых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов понедельника опустились, кроме корейского KOSPI, инвесторы отреагировали на новые сообщения по торговым отношениям США и Китая.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,05%, до 2859,34 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1587,31 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 1,29%, до 28961,39 пункта, корейский KOSPI - поднялся на 0,03%, до 2357,88 пункта.



Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,79%, до 22338,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,24%, до 6210,4 пункта.



Инвесторы отреагировали на новые сообщения о США и КНР. Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин. Издание отметило, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, при этом об этих инициативах планируется объявить к концу недели.



Позднее представитель МИД КНР Гэн Шуан прокомментировал сообщение. По его словам, китайская сторона надеется, что США создадут справедливую инвестиционную среду для китайских компаний.



Планы США выпустить ограничения к инвестициям Китая в американские технологические компании оказало еще один удар по рисковым настроениям этим утром. Торговый спор продолжается, и иена получила наибольшую поддержку.



Иена традиционно является безопасным активом, и спрос на нее растет в случае роста глобальных рисков, в том числе торговых. Поэтому сообщения об обострении торговых отношений между США и Китаем поддерживают курс иены. При этом дорогая иена негативно отражается на стоимости акций японских экспортеров, так как это снижает их доход в местной валюте. В результате японский Nikkei 225 уменьшился на 0,8%.