Форуми / Форуми Дяді Саші

та інших авторів / Підсумки: валюта / Итоги: Валюта 25.06.18 Итоги: Валюта 25.06.18 + Додати

тему Відповісти

на тему Курси валют, форекс, ціни на золото, срібло, платину. Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, курс євро - долар, ієна - долар, а також фунт, юань і швейцарський франк

Додано: Пон 25 чер, 2018 12:44 Итоги: Валюта 25.06.18



По состоянию на 07.55 Киева курс доллара к иене снижался до ¥109,47 за доллар со ¥109,97 на прошлых торгах. При этом ранее в ходе торгов он снижался до ¥109,45 за доллар, что является минимальной отметкой с 11 июня.



Курс евро к доллару стабилен и находился на уровне пятничного закрытия в $1,1654 за евро.



Индекс доллара USDX (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 94,53 пункта.



Участники торгов в понедельник продолжают отыгрывать новости, связанные с торговыми ограничениями США в отношении других стран.



Так, СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует предпринять меры, запрещающие китайским компания инвестировать в технологические фирмы в США, а также блокировать дополнительный экспорт технологий в Пекин.



Кроме того, в пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил в Twitter, что США введут ввозные пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.



Курс доллара к иене является нестабильным с момента начала торгового спора между США и ЕС. Любой позитивный прорыв в торговых переговорах способствовал бы покупкам доллара, но пока этого не происходит.



Россия



Средневзвешенный курс доллара на единой торговой сессии в Белокаменной расчетами tomorrow по состоянию на 11.30 мск. 25 июня понизился на 28,99 коп. и составил 62,9497 RUB/USD.



Украина



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.



Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. повысившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-

был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.



C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.



По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



Появление на рынке системных игроков снова склонило чашу весов в сторону «зеленых медведей» - котировки доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж около 11.47 снова понизились к 26,160/26,185 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».

До 12.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей и на текущие расходы.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне нужды в гривне, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.



Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



а фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,24 UAH/USD, евро – 30,55/30,80 UAH/EUR, рубль 0,409/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,13/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,13/26,17 UAH/USD, евро (опт) 30,50/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,22 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



http://www.bloomberg.com , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,

http://www.forexite.com/ , http://www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua,/ https://broker.vtb24.ru/analytics/currency/ Курс иены уверенно растет в понедельник по отношению к доллару, поскольку опасения относительно возможности глобальной торговой войны увеличивают спрос на более надежные активы, к которым традиционно относится японская валюта.В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. повысившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-был кратким наш консультант.На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.Появление на рынке системных игроков снова склонило чашу весов в сторону «зеленых медведей» - котировки доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж около 11.47 снова понизились к 26,160/26,185 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».До 12.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей и на текущие расходы.Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне нужды в гривне, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.а фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).На открытии торгов 25 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «вялые».Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).На старте торгов 25 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,24 UAH/USD, евро – 30,55/30,80 UAH/EUR, рубль 0,409/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,13/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,13/26,17 UAH/USD, евро (опт) 30,50/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,22 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65035 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3954 раз. Подякували: 7357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Итоги: Валюта 23.06.18

дядя Caша » Суб 23 чер, 2018 11:08 0 277

дядя Caша Суб 23 чер, 2018 11:08 Итоги: Валюта 22.06.18

дядя Caша » П'ят 22 чер, 2018 12:41 0 173

дядя Caша П'ят 22 чер, 2018 12:41 Итоги: Валюта 21.06.18

дядя Caша » Чет 21 чер, 2018 12:43 0 177

дядя Caша Чет 21 чер, 2018 12:43