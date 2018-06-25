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Итоги: Прогнозы 25.06.18

Итоги: Прогнозы 25.06.18
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Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:01

Итоги: Прогнозы 25.06.18

КНР смягчает норму резервирования, высвобождая банкам $108 млрд.

Народный банк Китая смягчает требования к резервам ряда банков, высвобождая ликвидность в объеме около 700 миллиардов юаней ($108 миллиардов), в стремлении контролировать долговую нагрузку и поддержать малый бизнес.

Норма обязательного резервирования для ряда банков будет снижена на 0,5 процентного пункта, сообщил центробанк на своем сайте. Решение вступит в силу 5 июля - за день до планируемого введения взаимных пошлин США и КНР.

Смягчение требований было ожидаемым, особенно после заявления властей в среду о намерении использовать монетарные инструменты, включая норму резервирования, для стимулирования кредитования малого бизнеса. Вместе с тем, снижая требования, центробанк также рассчитывает поддержать программу обмена долга на акции, которая призвана снизить долговое бремя компаний. Аналитики ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в условиях замедления экономики.

Последняя, укороченная неделя месяца, квартала и полугодия вступила на валютном рынке Украины в свои права, сопровождаясь обострением интереса к активам в нацвалюте, которое не смог погасить выросший объем гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора.

Участники валютного межбанка торопились запастись гривней, продавая СКВ и опасаясь «потерять на курсе». Торопливость способствовала динамичному снижению долларовых цен после 11.00, которое прекратилось лишь предположительно «вмешательства» НБУ, инициировав выкуп «лишней» СКВ. «Под впечатлением» тренда на «зеленой» части межбанка вниз «не спеша» отправились и цены наличного рынка.

Судя по всему, это настроение, «усугубленное» появлением на рынке большего объема предложения экспортной выручки из-за рубежа, сохранится в течение значительной части короткой недели при высоковероятной попытке смены тренда в среду, перед длинными выходными.

Начало июля также может состояться на фоне доминирования «зеленых быков» при упавшей торговой активности вследствие пика сезона отпусков.



В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:

http://www.bloomberg.com, http://www.dw.de , http://finance.ua, https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/, http://www.ukranews.com, http://www.mineral.ru, http://bin.com.ua/
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