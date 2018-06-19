Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
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ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?
Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей это что не ограничивает передвижение 300 000 немецких пенсионеров живут за границей, получая регулярно пенсию на карту. В Таиланде есть целый город нем.пенсионеров со своей инфраструктурой и что. Человек всю жизнь платил взносы в пенс.кассу и выйдя на пенсию сам вправе решать, где ему дожить свои последние дни. Власть вроде кричит "Украина це Эвропа" а на деле получается еще хуже чем в России, в которой кстати выплачивают пенсию не зависимо от места проживания.
zloy_ukr написав:maestro71 Определенная извращенная логика есть - а вдруг пенсионер ласты склеил! А поскольку пенсионная система в Украине по логике своей еще советская - можно и не платить.
Если человек заработал пенсию, государство обязано выплачивать ему, куда б он не уехал, если пенсионер пребывает в другой стране, он может являться периодически в консульство и подтверждать что не умер, это было бы естественно. А какая в европейских странах практика, там же люди не привязаны жить безвыездно у себя в стране после выхода на пенсию?
Странно, вроде, наоборот, если человек уехал уже на пенсии, то его не надо лечить, предоставлять субсидии и проч. льготы, а пенсию на старость он заработал, это не гуманно лишать его средств на существование.
1007qwert написав:пенсию на старость он заработал, это не гуманно лишать его средств на существование.
Не гуманно - а законно. - Пенсионеры, которые живут за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.
1007qwert написав: Если человек заработал пенсию, государство обязано выплачивать ему, куда б он не уехал, если пенсионер пребывает в другой стране, он может являться периодически в консульство и подтверждать что не умер, это было бы естественно. А какая в европейских странах практика, там же люди не привязаны жить безвыездно у себя в стране после выхода на пенсию?
100% правда!!! Человек пропахал на гос-во, получил копейки и еще не имеет право жить где захочет!!! Где права человека??? Нах-на я плачу высокий ЕСВ??? В расход этих предложенцев!!!!!!!
olegpm16 написав:Если человек често заработал на свою пенсию, но не может жить в Украине, то он все равно заработал на свою пенсию. Следовательно, это кража в особо крупных размерах. Чем новая власть лучше Януковича?
Все кто эмигрировал из Украины лишаются украинской пенсии, даже если человек уехал в пенсионном возрасте, а Россия платит своим пенсионерам, не зависимо он места жительства.