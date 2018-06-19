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Стало відомо, у кого в
Україні можуть забрати пенсію

Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<123>
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:09

  Faceless написав:
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?

Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей
это что не ограничивает передвижение
300 000 немецких пенсионеров живут за границей, получая регулярно пенсию на карту. В Таиланде есть целый город нем.пенсионеров со своей инфраструктурой и что. Человек всю жизнь платил взносы в пенс.кассу и выйдя на пенсию сам вправе решать, где ему дожить свои последние дни. Власть вроде кричит "Украина це Эвропа" а на деле получается еще хуже чем в России, в которой кстати выплачивают пенсию не зависимо от места проживания.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:09

  zloy_ukr написав:maestro71 Определенная извращенная логика есть - а вдруг пенсионер ласты склеил! А поскольку пенсионная система в Украине по логике своей еще советская - можно и не платить.

Если человек заработал пенсию, государство обязано выплачивать ему, куда б он не уехал, если пенсионер пребывает в другой стране, он может являться периодически в консульство и подтверждать что не умер, это было бы естественно. А какая в европейских странах практика, там же люди не привязаны жить безвыездно у себя в стране после выхода на пенсию?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:21

Re: в Україні можуть забрати пенсію

в цивилизованных странах граждане на пенсию могут позволить себе путешествовать и жить, где хотят и как хотят
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:32

Re: Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

Странно, вроде, наоборот, если человек уехал уже на пенсии, то его не надо лечить, предоставлять субсидии и проч. льготы, а пенсию на старость он заработал, это не гуманно лишать его средств на существование.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:35

Re: наоборот

  1007qwert написав:пенсию на старость он заработал, это не гуманно лишать его средств на существование.

Не гуманно - а законно.
- Пенсионеры, которые живут за границей. "Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:39

  1007qwert написав: Если человек заработал пенсию, государство обязано выплачивать ему, куда б он не уехал, если пенсионер пребывает в другой стране, он может являться периодически в консульство и подтверждать что не умер, это было бы естественно. А какая в европейских странах практика, там же люди не привязаны жить безвыездно у себя в стране после выхода на пенсию?

100% правда!!! Человек пропахал на гос-во, получил копейки и еще не имеет право жить где захочет!!! Где права человека??? Нах-на я плачу высокий ЕСВ??? В расход этих предложенцев!!!!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 12:59

Re: Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

Если пенсионер, выехав в другую страну, подаст в Европейский суд по правам человека, и суд обяжет Украину выплатить пенсию, Украина будет выполнять решение суда?
1007qwert
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:15

Если человек често заработал на свою пенсию, но не может жить в Украине, то он все равно заработал на свою пенсию. Следовательно, это кража в особо крупных размерах. Чем новая власть лучше Януковича?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:55

  sal написав:в цивилизованных странах граждане на пенсию могут позволить себе путешествовать и жить, где хотят и как хотят

Немецким пенсионерам дешевле жить в Тайланде, чем в Германии. Вы бы уехали на пенсии из Украины в Тайланд, если бы жизнь в Тайланде была в несколько раз дешевле, чем в Украине?
Востаннє редагувалось link654 в Вів 26 чер, 2018 13:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:56

  olegpm16 написав:Если человек често заработал на свою пенсию, но не может жить в Украине, то он все равно заработал на свою пенсию. Следовательно, это кража в особо крупных размерах. Чем новая власть лучше Януковича?

Все кто эмигрировал из Украины лишаются украинской пенсии, даже если человек уехал в пенсионном возрасте, а Россия платит своим пенсионерам, не зависимо он места жительства.
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