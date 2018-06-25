Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
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maestro71 написав:..ГДЕ логика в " “..Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей..." -чел пахал на эту страну, создавал здесь добавленную стоимость и т.д - и свою пенсию он ЗАРАБОТАЛ (в т.ч. и с доходов, получаемых ЗА пределами Родины!!!).. так какого х..ра?!!
1007qwert написав:Если человек заработал пенсию
olegpm16 написав:Если человек често заработал на свою пенсию, но не может жить в Украине, то он все равно заработал на свою пенсию.
сова написав:Человек пропахал на гос-во, получил копейки и еще не имеет право жить где захочет!!! Где права человека??? Нах-на я плачу высокий ЕСВ??? В расход этих предложенцев!!!!!!!
у нас же вроде солидарная пенсионная система, а не накопительная. даже такого понятия как "заработал пенсию" нет. вы этого не знали? откуда истерика?
maestro71 написав:..ГДЕ логика в " “..Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей..." -чел пахал на эту страну, создавал здесь добавленную стоимость и т.д - и свою пенсию он ЗАРАБОТАЛ (в т.ч. и с доходов, получаемых ЗА пределами Родины!!!).. так какого х..ра?!!
1007qwert написав:Если человек заработал пенсию
olegpm16 написав:Если человек често заработал на свою пенсию, но не может жить в Украине, то он все равно заработал на свою пенсию.
сова написав:Человек пропахал на гос-во, получил копейки и еще не имеет право жить где захочет!!! Где права человека??? Нах-на я плачу высокий ЕСВ??? В расход этих предложенцев!!!!!!!
у нас же вроде солидарная пенсионная система, а не накопительная. даже такого понятия как "заработал пенсию" нет. вы этого не знали? откуда истерика?
Ну и ? Солидарная пенсионная система финансируется за счёт отчислений (налогов, страховых взносов...) трудоспособного населения. Вы считаете что если человек 40 лет платил налоги, страховые взносы... то он не заработал себе пенсию?
pohl-elena написав:Вы считаете что если человек 40 лет платил налоги, страховые взносы... то он не заработал себе пенсию?
нет конечно. он соответствует критериям для получения пенсии. понятие "заработал" это при накопительной пенсионной системе. т.е. скорее "заслуживает" пенсии, чем "заработал" на пенсию. а по теме, вероятно пенсионный фонд собирается бороться с переселенцами с донбасса, чтобы отказывать хоть кому-то в пенсиях или с заробитчанами.
pohl-elena написав:Вы считаете что если человек 40 лет платил налоги, страховые взносы... то он не заработал себе пенсию?
нет конечно. он соответствует критериям для получения пенсии. понятие "заработал" это при накопительной пенсионной системе. т.е. скорее "заслуживает" пенсии, чем "заработал" на пенсию. а по теме, вероятно пенсионный фонд собирается бороться с переселенцами с донбасса, чтобы отказывать хоть кому-то в пенсиях или с заробитчанами.
Это все игра слов "заработал" или "заслуживает" мы все прекрасно понимаем, что речь идет о пенсии и не просто пенсии, а пенсии для тех кто не проживает на территории Украины. А эти... (ну вы поняли кто)хотят кинуть не только весь Донбасс но и Крым и заробитчан и всех кто проживает в России, Белоруссии,Израиле... ну итд итп. Только я их не могу тогда понять, что означают ихние лозунги "Крым це Украина", "Донбасс це Украина", "Украина це Европа"