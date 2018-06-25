Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

Додано: Вів 26 чер, 2018 15:55

Pegasmaster написав: pohl-elena написав: Вы считаете что если человек 40 лет платил налоги, страховые взносы... то он не заработал себе пенсию? Вы считаете что если человек 40 лет платил налоги, страховые взносы... то он не заработал себе пенсию?

нет конечно.

он соответствует критериям для получения пенсии.

понятие "заработал" это при накопительной пенсионной системе.

т.е. скорее "заслуживает" пенсии, чем "заработал" на пенсию.

а по теме, вероятно пенсионный фонд собирается бороться с переселенцами с донбасса, чтобы отказывать хоть кому-то в пенсиях или с заробитчанами. нет конечно.он соответствует критериям для получения пенсии.понятие "заработал" это при накопительной пенсионной системе.т.е. скорее "заслуживает" пенсии, чем "заработал" на пенсию.а по теме, вероятно пенсионный фонд собирается бороться с переселенцами с донбасса, чтобы отказывать хоть кому-то в пенсиях или с заробитчанами.

Это все игра слов "заработал" или "заслуживает" мы все прекрасно понимаем, что речь идет о пенсии и не просто пенсии, а пенсии для тех кто не проживает на территории Украины. А эти... (ну вы поняли кто)хотят кинуть не только весь Донбасс но и Крым и заробитчан и всех кто проживает в России, Белоруссии,Израиле... ну итд итп. Только я их не могу тогда понять, что означают ихние лозунги "Крым це Украина", "Донбасс це Украина", "Украина це Европа"