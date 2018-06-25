Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію

pohl-elena написав:
Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей
это что не ограничивает передвижение
300 000 немецких пенсионеров живут за границей, получая регулярно пенсию на карту. В Таиланде есть целый город нем.пенсионеров со своей инфраструктурой и что. Человек всю жизнь платил взносы в пенс.кассу и выйдя на пенсию сам вправе решать, где ему дожить свои последние дни. Власть вроде кричит "Украина це Эвропа" а на деле получается еще хуже чем в России, в которой кстати выплачивают пенсию не зависимо от места проживания.
Это просто один из многих способов уменьшения выплат. Через 10-20 лет будут другие: лишать пенсии тех, кто не может подтянуться 5 раз, у кого супруг несовместим по знаку зодиака и т.п. Все средства хороши.
Я, кстати, не знаю ни одной страны где пенсия зависит от места проживания. Северная Корея, вероятно. США, ЕС, Канада - им до лампочки где пенсионер живет. Африка, Лат.Америка - там пенсий нет.