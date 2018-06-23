Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
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ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?
Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей это что не ограничивает передвижение 300 000 немецких пенсионеров живут за границей, получая регулярно пенсию на карту. В Таиланде есть целый город нем.пенсионеров со своей инфраструктурой и что. Человек всю жизнь платил взносы в пенс.кассу и выйдя на пенсию сам вправе решать, где ему дожить свои последние дни. Власть вроде кричит "Украина це Эвропа" а на деле получается еще хуже чем в России, в которой кстати выплачивают пенсию не зависимо от места проживания.
Это просто один из многих способов уменьшения выплат. Через 10-20 лет будут другие: лишать пенсии тех, кто не может подтянуться 5 раз, у кого супруг несовместим по знаку зодиака и т.п. Все средства хороши.
Я, кстати, не знаю ни одной страны где пенсия зависит от места проживания. Северная Корея, вероятно. США, ЕС, Канада - им до лампочки где пенсионер живет. Африка, Лат.Америка - там пенсий нет.
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?
А это тогда что, если не антиконституционное ограничение передвижения граждан по Украине?
- Переселенцы, которые меняют место жительства. Еслипо результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена И это про НЕоккупированные территории страны речь. А Донбас и Крым - це Украина? У наших "законников" походу в реале нет, а только в лозунгах.
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?
А это тогда что, если не антиконституционное ограничение передвижения граждан по Украине?
- Переселенцы, которые меняют место жительства. Еслипо результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена И это про НЕоккупированные территории страны речь. А Донбас и Крым - це Украина? У наших "законников" походу в реале нет, а только в лозунгах.
В Крыму РФ сразу стала выплачивать пенсии по всем пенсионным делам Крымского ПФ и без российских паспортов, и прибавили ещё хорошо. Пенсионеры, кто жил без крымской регистрации, тоже получили пенсии, но уже поменьше, когда привезли пенсионные дела с Украины и получили паспорт РФ. Пенсионеры в Крыму, у которых есть ещё огороды живут лучше наших пенсионеров, им украинские пенсии не нужны.