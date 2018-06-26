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Стало відомо, у кого в
Україні можуть забрати пенсію

Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:55

  pohl-elena написав:
  Faceless написав:
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?

Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей
это что не ограничивает передвижение
300 000 немецких пенсионеров живут за границей, получая регулярно пенсию на карту. В Таиланде есть целый город нем.пенсионеров со своей инфраструктурой и что. Человек всю жизнь платил взносы в пенс.кассу и выйдя на пенсию сам вправе решать, где ему дожить свои последние дни. Власть вроде кричит "Украина це Эвропа" а на деле получается еще хуже чем в России, в которой кстати выплачивают пенсию не зависимо от места проживания.


Это просто один из многих способов уменьшения выплат. Через 10-20 лет будут другие: лишать пенсии тех, кто не может подтянуться 5 раз, у кого супруг несовместим по знаку зодиака и т.п. Все средства хороши.

Я, кстати, не знаю ни одной страны где пенсия зависит от места проживания. Северная Корея, вероятно. США, ЕС, Канада - им до лампочки где пенсионер живет. Африка, Лат.Америка - там пенсий нет.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:56

  Faceless написав:
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?


А это тогда что, если не антиконституционное ограничение передвижения граждан по Украине?

- Переселенцы, которые меняют место жительства. Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена
И это про НЕоккупированные территории страны речь.
А Донбас и Крым - це Украина? У наших "законников" походу в реале нет, а только в лозунгах.
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 00:01

  EKO написав:
  Faceless написав:
ganzienko написав:нарушения прав человека, без возможности свободного передвижения
А кто ограничивает передвижение то?


А это тогда что, если не антиконституционное ограничение передвижения граждан по Украине?

- Переселенцы, которые меняют место жительства. Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживания не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена
И это про НЕоккупированные территории страны речь.
А Донбас и Крым - це Украина? У наших "законников" походу в реале нет, а только в лозунгах.

В Крыму РФ сразу стала выплачивать пенсии по всем пенсионным делам Крымского ПФ и без российских паспортов, и прибавили ещё хорошо. Пенсионеры, кто жил без крымской регистрации, тоже получили пенсии, но уже поменьше, когда привезли пенсионные дела с Украины и получили паспорт РФ. Пенсионеры в Крыму, у которых есть ещё огороды живут лучше наших пенсионеров, им украинские пенсии не нужны.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:26

777serg87
Перечитайте:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_678
(Договір між Україною і Білорусією)
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:20

  abvertaras написав:777serg87
Перечитайте:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_678
(Договір між Україною і Білорусією)


Ну и что вы этим хотели сказать?
Если вы внимательно прочитали сие писание то наверно обратили внимание на это: Стаття 8
При переселенні пенсіонера з території однієї Договірної
Сторони на територію іншої Договірної Сторони виплата пенсії
припиняється.
pohl-elena
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 11:43

  abvertaras написав:777serg87
Перечитайте:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/112_678
(Договір між Україною і Білорусією)


Для ознакомления, это другой договор
" Стаття 5
При переселенні особи, якій була призначена пенсія у
відповідності із частиною 3 статті 14 Закону РРФСР "Про державні
пенсії в РРФСР", з території Російської Федерації на територію
України виплата цієї пенсії продовжується за новим місцем
проживання компетентними органами Російської Федерації"

Разницу чувствуете?
pohl-elena
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