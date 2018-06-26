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на тему Що день прийдешній нам готує... Міжнародний валютний ринок, котирування валют на валютному ринку, ВВП, індекси цін, курс євро - долар та інші.

Додано: Вів 26 чер, 2018 12:31 Итоги: Прогнозы 26.06.18



Рост экономики США в 2018 г. по оценкам экономистов составит 3% благодаря снижению налогов и росту прибылей. Ухудшения ситуации с внешней торговлей может снизить прогноз. Инфляция растет на фоне роста цен на нефть и усиления спроса на рабочую силу. ФРС продолжит повышать процентную ставку. Мы ожидаем, что к началу 2019 г. уровень ставок по федеральным фондам достигнет 2,75%.



Рынки ждут еще двух повышений ставки ФРС США до конца 2018 года.



Вероятность повышения ставки ФРС США в ближайшие месяцы, после того как Комитет FOMC дважды в этом году (в апреле и июне) ужесточал монетарную политику остается высокой. Рынки ждут еще двух повышений до конца 2018 года. Сейчас диапазон ставки составляет 1,75-20% и со 100%-тной вероятностью она останется без изменений. В сентябре ставка может быть повышена до 2,00-2,25% - вероятность по оценкам рынка составляет 70,8%, в ноябре ставка будет 2,00-2,25% - вероятность 68,6%, вырастет до 2,25-2,5% - вероятность 3,7%. В декабре 2018 года вероятность того, что ставка останется 2,0-2,25: - 43,9%, будет 2,25-2,5% -42,8% и 2,2% трейдеров считают, что ставка может достичь 2,50-2,75% к этому времени.



Продажи новых домов в США выросли.



Продажи новых домов в США выросли, несмотря на то, что цены на рынке недвижимости продолжают увеличиваться.

Продажи в мае выросли на 6,7% м/м до 689 000 домов в год, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,9%. За год продажи выросли на 14,1%.

Сильнее всего покупки домов увеличились на юге страны на 17,9% с конца 2014 года, а продажи на северо-востоке и на западне упали.

Запасы жилья остаются ограниченными, растущая стоимость материалов, а также повышение ставок по ипотеке ограничивают активность на рынке жилья.

Средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированным процентом в мае составила 4,59% против 4,03% в январе.



Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне снизился.



Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне упал до 101,8 со 102,3 в мае - минимум с мая прошлого года, как показал опрос среди почти 9 0000 компаний производственного сектора, сферы услуг, сектора торговли и строительства. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 101,6. «Влияние на экономику Германии со стороны положительных факторов ослабевает», - отметил президент Ifo Клеменс Фуэст. Ожидается, что роста ВВП Германии в 2018 году и в 2019 году будет равен 1,8% с 2,6% в 2018 году в прошлом прогнозе.



«Гвардия» с $5 трлн. не поможет развивающимся рынкам.



Есть еще одна причина, чтобы волноваться из-за распродажи на развивающихся рынках: у крупнейших в мире фондов облигаций все еще достаточно возможностей для сокращения своих портфелей.

При всем пессимизме относительно предполагаемого финансового неблагополучия развивающихся экономик вложения в локальный долг и облигации в твердой валюте за последние два месяца снизились незначительно и все еще находятся на средних уровнях.

По данным Института международных финансов, глобальные фонды облигаций, управляющие активами на $4,8 триллиона, вложили в бонды EM около 11% своих портфелей. Это близко к 10-летней норме и выше, чем 9,7% во время опасений глобальной дефляции в 2016 году.



Что получается? У управляющих есть возможность массово ретироваться, если давление на развивающиеся рынки усилится.



«Я думаю, что это предостережение для инвесторов, - сказал Кун Чоу, стратег Union Bancaire Privee Ubp SA в Лондоне. - Это напоминает нам, что за последние два с половиной года глобальные инвесторы вернулись в EM. Это означает, что в такие периоды, как сейчас, - с глобальными и специфическими событиями, которые давят на цены, - нет такой гвардии, которая придет и купит на минимумах».



Спреды по облигациям развивающихся рынков находятся вблизи максимумов с 2016 года в условиях укрепления доллара, напряженности в вопросах торговли и сокращения ликвидности, в то время как рост краткосрочных ставок в США создает конкуренцию за капитал.



Однако оптимисты могут принять во внимание, что глобальные вложения в бонды, по данным Института международных финансов, почти на три процентных пункта ниже пика 2013 года. Кроме того, распродажа на кредитных рынках США ослабевает, и оценки для развивающихся стран становятся более привлекательными для небольших игроков.



Ожидаемая смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на украинском валютном межбанке стала следствием нескольких обстоятельств.



Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.



Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.



В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.



Отчасти сообразно валютному межбанку во вторник вел себя и рынок наличных, констатировавший тамошнюю стабилизацию цен и равновесие покупок и продаж.



Мы сохраняем свой прежний прогноз, предписывающий в дебюте второго полугодия возвращение на межбанк «полноценного» «бычьего» тренда.





В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:



www.bloomberg.com , http://www.dw.de , http://finance.ua , https://ubr.ua/news ,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv http://www.forexite.com/ , www.ukranews.com , http://www.mineral.ru , http://bin.com.ua/ Экономика США в 2018 г. по оценкам экономистов вырастет на 3%.Рост экономики США в 2018 г. по оценкам экономистов составит 3% благодаря снижению налогов и росту прибылей. Ухудшения ситуации с внешней торговлей может снизить прогноз. Инфляция растет на фоне роста цен на нефть и усиления спроса на рабочую силу. ФРС продолжит повышать процентную ставку. Мы ожидаем, что к началу 2019 г. уровень ставок по федеральным фондам достигнет 2,75%.Рынки ждут еще двух повышений ставки ФРС США до конца 2018 года.Вероятность повышения ставки ФРС США в ближайшие месяцы, после того как Комитет FOMC дважды в этом году (в апреле и июне) ужесточал монетарную политику остается высокой. Рынки ждут еще двух повышений до конца 2018 года. Сейчас диапазон ставки составляет 1,75-20% и со 100%-тной вероятностью она останется без изменений. В сентябре ставка может быть повышена до 2,00-2,25% - вероятность по оценкам рынка составляет 70,8%, в ноябре ставка будет 2,00-2,25% - вероятность 68,6%, вырастет до 2,25-2,5% - вероятность 3,7%. В декабре 2018 года вероятность того, что ставка останется 2,0-2,25: - 43,9%, будет 2,25-2,5% -42,8% и 2,2% трейдеров считают, что ставка может достичь 2,50-2,75% к этому времени.Продажи новых домов в США выросли.Продажи новых домов в США выросли, несмотря на то, что цены на рынке недвижимости продолжают увеличиваться.Продажи в мае выросли на 6,7% м/м до 689 000 домов в год, сообщило Министерство торговли. Экономисты прогнозировали рост продаж на 0,9%. За год продажи выросли на 14,1%.Сильнее всего покупки домов увеличились на юге страны на 17,9% с конца 2014 года, а продажи на северо-востоке и на западне упали.Запасы жилья остаются ограниченными, растущая стоимость материалов, а также повышение ставок по ипотеке ограничивают активность на рынке жилья.Средняя ставка по 30-летнему ипотечному кредиту с фиксированным процентом в мае составила 4,59% против 4,03% в январе.Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне снизился.Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне упал до 101,8 со 102,3 в мае - минимум с мая прошлого года, как показал опрос среди почти 9 0000 компаний производственного сектора, сферы услуг, сектора торговли и строительства. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 101,6. «Влияние на экономику Германии со стороны положительных факторов ослабевает», - отметил президент Ifo Клеменс Фуэст. Ожидается, что роста ВВП Германии в 2018 году и в 2019 году будет равен 1,8% с 2,6% в 2018 году в прошлом прогнозе.«Гвардия» с $5 трлн. не поможет развивающимся рынкам.Есть еще одна причина, чтобы волноваться из-за распродажи на развивающихся рынках: у крупнейших в мире фондов облигаций все еще достаточно возможностей для сокращения своих портфелей.При всем пессимизме относительно предполагаемого финансового неблагополучия развивающихся экономик вложения в локальный долг и облигации в твердой валюте за последние два месяца снизились незначительно и все еще находятся на средних уровнях.По данным Института международных финансов, глобальные фонды облигаций, управляющие активами на $4,8 триллиона, вложили в бонды EM около 11% своих портфелей. Это близко к 10-летней норме и выше, чем 9,7% во время опасений глобальной дефляции в 2016 году.Что получается? У управляющих есть возможность массово ретироваться, если давление на развивающиеся рынки усилится.«Я думаю, что это предостережение для инвесторов, - сказал Кун Чоу, стратег Union Bancaire Privee Ubp SA в Лондоне. - Это напоминает нам, что за последние два с половиной года глобальные инвесторы вернулись в EM. Это означает, что в такие периоды, как сейчас, - с глобальными и специфическими событиями, которые давят на цены, - нет такой гвардии, которая придет и купит на минимумах».Спреды по облигациям развивающихся рынков находятся вблизи максимумов с 2016 года в условиях укрепления доллара, напряженности в вопросах торговли и сокращения ликвидности, в то время как рост краткосрочных ставок в США создает конкуренцию за капитал.Однако оптимисты могут принять во внимание, что глобальные вложения в бонды, по данным Института международных финансов, почти на три процентных пункта ниже пика 2013 года. Кроме того, распродажа на кредитных рынках США ослабевает, и оценки для развивающихся стран становятся более привлекательными для небольших игроков.Ожидаемая смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на украинском валютном межбанке стала следствием нескольких обстоятельств.Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.Отчасти сообразно валютному межбанку во вторник вел себя и рынок наличных, констатировавший тамошнюю стабилизацию цен и равновесие покупок и продаж.Мы сохраняем свой прежний прогноз, предписывающий в дебюте второго полугодия возвращение на межбанк «полноценного» «бычьего» тренда.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов:,http://www.fxeuroclub.ru/newsarchiv Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

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