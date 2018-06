Форуми / Форуми Дяді Саші

Додано: Вів 26 чер, 2018 12:39 Итоги: Мировой фондовый рынок 26.06.18 США



Фондовые индексы США в понедельник снизились на фоне сообщений о новых торговых угрозах президента США Дональда Трампа.



Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,33%, до 24252,80 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 2,09%, до 7532,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 1,37%, до 2717,07 пункта.



Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР. Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.

Индексы на Wall Street сократили снижение после того, как советник Белого дома по внешней торговле Питер Наварро в интервью указал на более мягкие ограничения инвестиций.



Инвесторы полагают, что комментарий Наварро немного успокоил рынок, но по-прежнему остается неопределенность по торговым отношениям. Ситуация остается неопределённой и потому, что представители администрации посылают разные сигналы рынку.

По секторам технологический сектор снизился наиболее сильно. Индекс технологических акций из S&P снизился на 2,3%, что стало самым большим дневным снижением за два месяца.



Индекс волатильности CBOE (VIX) вырос до максимального уровня примерно за месяц.



Отношение снизившихся выпусков к выросшим на NYSE составило 3,29 к 1, на Nasdaq 3,24 к 1.

Объем торговли на биржах США составил 7,74 млрд. акций, по сравнению с 7,32 млрд. в среднем за полную сессию за 20 последних торговых дней.



Кроме того, в понедельник стало известно о росте продаж новых домов в США в мае на 6,7% по сравнению с пересмотренным показателем апреля - до 689 тысяч. Эксперты ожидали рост показателя только на 1,5% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца - до 667 тысяч. Показатель апреля был пересмотрен в сторону уменьшения - до 646 тысяч с сообщавшихся ранее 662 тысяч.



«Сейчас можно обосновать, почему торговая война уже началась. Риторика настолько плоха, что компании заявляют: это влияет и на них, и есть ощущение, что масштабы проблемы растут», - сказал инвестиционный стратег Robert W. Baird & Co. Вилли Делвиш.



Промышленный индекс Dow Jones понизился на 1,33%, до 24 252,80 пункта.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел на 1,37%, до 2 717,07 пункта.



Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 2,09%, до 7 532,01 пункта.



Европа



Европейский фондовый рынок в понедельник снизился.

DAX, CAC и FTSE снизились до минимального уровня с апреля.



Ведущие индексы Старого Света в «красную зону» «отправило обострение противостояние США и Китая, которое безуспешно попытался «смягчить» министр финансов Америки Мнучин.

Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.



The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям».

Около 18.00 Киева министр финансов Стив Мнучин заявил следующее: «сообщения в WSJ и Bloomberg об ограничениях не верны». Министр финансов добавил, что ограничения в сфере инвестиций относятся не только к Китаю. Рынок пары проигнорировал уточнение Мнучина, сохранив доллар в нисходящем тренде, а европейские фондовый биржи «завибрировали».



Если пара евро-доллар на мировом рынке forex «не заметила» негативную статистику из Германии, биржевые площадки Старого Света болезненно отреагировали на нижеследующее.



Индекс настроений в деловых кругах Германии в июне упал до 101,8 со 102,3 в мае - минимум с мая прошлого года, как показал опрос среди почти 9 0000 компаний производственного сектора, сферы услуг, сектора торговли и строительства. Экономисты прогнозировали, что показатель снизится до 101,6. «Влияние на экономику Германии со стороны положительных факторов ослабевает», - отметил президент Ifo Клеменс Фуэст. Ожидается, что роста ВВП Германии в 2018 году и в 2019 году будет равен 1,8% с 2,6% в 2018 году в прошлом прогнозе.



Британский FTSE 100 понизился на 2,24% по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 7 509,84 пункта.



Немецкий DAX упал на 2,48%, до 12 270,33 пункта.



Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 1,92% — на отметке 5 283,86 пункта.



Азия



Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов вторника в основном снизились, обострение в торговых отношениях между США и Китаем продолжает оказывать давление на биржи, в том числе на технологический сектор.



По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшился на 0,52%, до 2844,51 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,56%, до 1596,17 пункта.



Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,28%, до 28881,4 пункта, корейский KOSPI - на 0,3%, до 2350,92 пункта.



Японский Nikkei 225 поднялся на 0,02%, до 22342 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,21%, до 6197,6 пункта.



В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компаниям инвестировать в технологические фирмы в США, а также попытается заблокировать дополнительный экспорт технологий в КНР.



Позднее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что эти сообщения фейковые. По его словам, ограничения на инвестиции в США могут затронуть не только Китай, но и другие страны, которые Вашингтон подозревает в краже технологий.



Следом было сделано еще одно заявление, со стороны ведущего советника президента США по торговой и промышленной политике Питер Наварро. Наварро сообщил, что доклад министерства финансов США с рекомендациями ограничений на инвестиции из КНР будет готов к пятнице, 29 июня, но его пока что вводить не будут. При этом помимо Китая в этом докладе не будут упоминаться какие-либо страны, отметил он, что противоречит словам Мнучина.



В результате биржи США закрыли торги понедельника в «минусе», наибольшее снижение продемонстрировал индекс технологических компаний NASDAQ (на 2,09%). Остальные индексы опустились на 1,3-1,4%, что отразилось и на биржах АТР.



Россия



Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в понедельник. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,58% - до 2236,65 пункта, РТС - на 0,46%, до 1120,23 пункта.



Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19.20 Киева увеличился на 0,1%, до 62,93 RUB/USD, курс евро - на 0,4% и составил 73,63 RUB/EUR. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,7% - до $74,31 за баррель.



Акции Сбербанка рухнули на 5,39%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,39%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,59%, «АЛРОСы» — на 1,71%, Московской биржи — на 0,45%.



На российском фондовом рынке идут продажи. Пока еще они не носят хаотичного характера и опасности для участников торгов не представляют, однако, исходя из довольно мрачной конъюнктуры и очень осторожного отношения мировых инвесторов к риску, можно сделать вывод, что основное снижение еще впереди. Индекс Мосбиржи стоит в пределах 2 220—2 250 пунктов, индикатор продолжит балансировать в этом коридоре до тех пор, пока не будет пробита одна из границ. В случае атаки на уровень поддержки 2 220 пунктов «медведи» очень быстро пробьются к 2 195 пунктам.



