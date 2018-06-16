RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Профіцит зведеного платіжного
балансу в травні склав...

Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:43

Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав...

Пропонуємо до обговорення:
Обсяги експорту товарів у травні склали 3,6 млрд доларів, що на 13,2% більше, ніж у минулому році.

Дивися повний текст Профіцит зведеного платіжного балансу в травні склав $266 млн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82923
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 11:43

Спасают заробитчане и ЧР
Moimir
 
Повідомлень: 622
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 06:33

Молодцы!
andrey743
 
Повідомлень: 827
З нами з: 15.02.14
Подякував: 127 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:34

+ спасают программисты, у которых несколько лет к ряду растет экспорт услуг.
myshapiton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 30.11.15
Подякував: 1397 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: myshapiton і 52 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У травні українці отримували майже на 60% менші субсидії
R2 » Чет 21 чер, 2018 09:06
5 214
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 чер, 2018 16:04
1007qwert
Зростання промвиробництва в Україні в травні-2018...
R2 » Пон 25 чер, 2018 09:19
1 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 чер, 2018 09:19
viktor_palchyk
Українські підприємства в травні імпортували газ за...
R2 » Суб 16 чер, 2018 19:46
1 109
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 чер, 2018 19:46
sergnemo68

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7706)
02.07.2018 20:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.