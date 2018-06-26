RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:03

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Пропонуємо до обговорення:
Українські зірки все менше гастролюють у Росії. Причина - наміри влади прийняти закони, які встановлять окремі правила для тих, хто дає концерти на території держави-агресора.

Дивися повний текст В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82907
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:04

Тоже самое необходимо внести и для тех кто ведет бизнес на территории России и с самой Россией. Чтобы было все по честному.
p_a_l
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:50

100%
LuckyG
 
Повідомлень: 513
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, у кого в Україні можуть забрати пенсію 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 26 чер, 2018 08:52
36 2625
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 10:59
Stringer
В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії
R2 » Пон 02 лип, 2018 09:46
6 124
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 10:42
1007qwert
Facebook відмовився від "сонячного" безпілотника для...
R2 » Пон 02 лип, 2018 10:25
1 28
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 10:25
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (57442)
02.07.2018 12:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.