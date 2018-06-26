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В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 02 лип, 2018 10:03
Пропонуємо до обговорення:
Українські зірки все менше гастролюють у Росії. Причина - наміри влади прийняти закони, які встановлять окремі правила для тих, хто дає концерти на території держави-агресора.
Дивися повний текст В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:04
Тоже самое необходимо внести и для тех кто ведет бизнес на территории России и с самой Россией. Чтобы было все по честному.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 10:50
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p_a_l
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