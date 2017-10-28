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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 10:03

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Пропонуємо до обговорення:
Українські зірки все менше гастролюють у Росії. Причина - наміри влади прийняти закони, які встановлять окремі правила для тих, хто дає концерти на території держави-агресора.

Дивися повний текст В Україні придумали "покарання" для артистів, які гастролюють у Росії.
R2
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Тоже самое необходимо внести и для тех кто ведет бизнес на территории России и с самой Россией. Чтобы было все по честному.
p_a_l
 
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LuckyG
 
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  p_a_l написав:Тоже самое необходимо внести и для тех кто ведет бизнес на территории России и с самой Россией. Чтобы было все по честному.

К артистам потому прицепились, что они, в отличие от бизнеса, оказались в большинстве (особенно как раз из тех, кто выступал и выступает на расии) бессознательными и бессовестными. Это часть культуры. Бизнес не имеет отношения к культуре, но оказался гораздо более сознательным, плюс лучше ощущает риски. Все вменяемые, кто успел, и у кого раша еще что-то не отняла - уже с невменяемым соседом дел не имеет, разве что в судах, как Рошен, к примеру.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:44

Необхідно таке ввести й для політиків (див. коментар вище), спортсменів, діячів культури, журналістів, письменників... І не тільки для РФ, а і для всіх інших країн.
Поїхав Вакарчук з гастролями до США - зареєструйся в СБУ (може ти там країну нашу продаєш). Отримав журналіст гроші від фонду Сороса - задекларуй це в СБУ, та поясни за які такі статті ти отримуєш гроші від іншої країни.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:48

  locustsucol написав:....Все вменяемые, кто успел, и у кого раша еще что-то не отняла - уже с невменяемым соседом дел не имеет, разве что в судах, как Рошен, к примеру.

Але цукерки Рошен продаються в РФ. Тепер перед кожним виступом Президента необхідно показувати в субтитрах: "Ця людина торгує з Російською Федерацією".
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:08

А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:10

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Nickoss1 написав: Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Развлекают убийц, террористов, оккупантов и их пособников?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:10

  cannabis_ua написав: Але цукерки Рошен продаються в РФ. Тепер перед кожним виступом Президента необхідно показувати в субтитрах: "Ця людина торгує з Російською Федерацією".

и на фасаде "Нафтогаза" тоже приделать надпись о сотрудничестве с агрессором. Ведь закон один для всех?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:15

  Faceless написав:
Nickoss1 написав: Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.

Развлекают убийц, террористов, оккупантов и их пособников?

То есть, по вашему, все жители РФ - убийцы, террористы, оккупанты и их пособники?
Когда будем на домах знаки рисовать в зависимости от национальности проживающих?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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