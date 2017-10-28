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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:17

  RomanTik написав:
  cannabis_ua написав: Але цукерки Рошен продаються в РФ. Тепер перед кожним виступом Президента необхідно показувати в субтитрах: "Ця людина торгує з Російською Федерацією".

и на фасаде "Нафтогаза" тоже приделать надпись о сотрудничестве с агрессором. Ведь закон один для всех?

Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21

Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 12:43

  locustsucol написав:Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?

Ну так в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.
Запретили на уровне санкций определенную группу товаров и все. Уже забыли какой скандал был с турбинами Siemens? И плевать всем было, каким образом они попали в РФ.
В Москве 13 июля будет концерт Guns N’ Roses, их песни тоже на радио будут объявлять как творчество "пособников Путина"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 13:00

Re: для артистів

  cannabis_ua написав:в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.

Если украинские реформы считать реформами, то такие реформы в РФ были и без майдана.
sal
 
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