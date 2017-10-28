В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
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Додано: Пон 02 лип, 2018 12:17
Так можем зайти еще дальше. На каждом доме с газовой плитой. На каждом доме с центральным отоплением от ТЕЦ на газу. Вот только как отделить электроэнергию Энергоатома (ядерное топливо с РФ)?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:21
Процессоры интел тоже продаются в расии, и даже афганистане. При чем тут где продается товар, если это уже не бизнес производителя?
Додано: Пон 02 лип, 2018 12:43
Ну так в США никто рубашку не рвал насчет сотрудничества с оккупантом.
Запретили на уровне санкций определенную группу товаров и все. Уже забыли какой скандал был с турбинами Siemens? И плевать всем было, каким образом они попали в РФ.
В Москве 13 июля будет концерт Guns N’ Roses, их песни тоже на радио будут объявлять как творчество "пособников Путина"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 02 лип, 2018 13:00
Re: для артистів
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