В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Додано: Пон 02 лип, 2018 14:21

Ботик еще о нефтепродуктах из Беларуси рассказать может и про уголь из Пенсильвании.

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.