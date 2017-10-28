В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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nalim написав:Со страной, откуда Guns N’ Roses, Россия не воюет. В этом разница. В остальном согласен - запрещать смысла никакого нет, пусть каждый сам сделает свой выбор.
А у нас уже объявили войну? Мы ездим к родственникам и на заработки в РФ, торгуем, по всем телеканалам транслируем и обсуждаем их лидеров, а с концертом поехать - это "зрада". А если группа будет состоять из 2х украинцев и одного еврея, их как объявлять? Также Лободе можно будет зарегистрироватся в Германии - тогда можно выступать и петь песни Лободы в переходе?
А вы войну не заметили? Поедьте поближе к фронту, оттуда лучше видно. Причем здесь объявили ее или нет, они за это потом отсидят или смоются.
Востаннє редагувалось nalim в Пон 02 лип, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Ботик еще о нефтепродуктах из Беларуси рассказать может и про уголь из Пенсильвании.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Я заметил операцию объединенных сил. Войну в документах не увидел. Поэтому и не понимаю почему Guns N’ Roses может давать концерты в РФ, а Лобода нет.
nalim написав:Причем здесь объявили ее или нет, они за это потом отсидят или смоются.
А что это за война такая, которую объявить нельзя? А посадят их, тогда когда в стране "коммунизм" наступит?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)? И какую политику (конкретнее)?
Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством. Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.
PSPoldman написав:
Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
вы бы хоть ознакомились с понятием "пособник" прежде чем писать подобное((
Тут не терминология УК. Пособники - сознательно поддерживающие и фактически финансирующие военную агрессию и помощь террористам, поддерживающие оккупацию территорий соседней страны.
cannabis_ua написав:А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)? И какую политику (конкретнее)?
Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством. Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.
Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.