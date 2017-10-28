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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:13

  cannabis_ua написав:
  nalim написав:Со страной, откуда Guns N’ Roses, Россия не воюет. В этом разница.
В остальном согласен - запрещать смысла никакого нет, пусть каждый сам сделает свой выбор.

А у нас уже объявили войну? Мы ездим к родственникам и на заработки в РФ, торгуем, по всем телеканалам транслируем и обсуждаем их лидеров, а с концертом поехать - это "зрада". А если группа будет состоять из 2х украинцев и одного еврея, их как объявлять? Также Лободе можно будет зарегистрироватся в Германии - тогда можно выступать и петь песни Лободы в переходе?

А вы войну не заметили? Поедьте поближе к фронту, оттуда лучше видно. Причем здесь объявили ее или нет, они за это потом отсидят или смоются.
Востаннє редагувалось nalim в Пон 02 лип, 2018 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:13

  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники


Кто это большинство считал?

У Пелевина есть хорошая фраза "новое поколение выбирает Пепси также как старое выбирало Брежнева - никакого выбора нет"
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Ботик еще о нефтепродуктах из Беларуси рассказать может и про уголь из Пенсильвании.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:48

  nalim написав:А вы войну не заметили?

Я заметил операцию объединенных сил. Войну в документах не увидел.
Поэтому и не понимаю почему Guns N’ Roses может давать концерты в РФ, а Лобода нет.

  nalim написав:Причем здесь объявили ее или нет, они за это потом отсидят или смоются.

А что это за война такая, которую объявить нельзя?
А посадят их, тогда когда в стране "коммунизм" наступит?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:53

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

cannabis_ua написав:
  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники

А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?


Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.
Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.



PSPoldman написав:
  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники
вы бы хоть ознакомились с понятием "пособник" прежде чем писать подобное((


Тут не терминология УК.
Пособники - сознательно поддерживающие и фактически финансирующие военную агрессию и помощь террористам, поддерживающие оккупацию территорий соседней страны.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 14:56

Непоганий варіант, мені подобається. Ще б додати збір з телеканалів та радіостанцій за трансляцію цих ... кхм ... істот.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:35

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Таким динамичным форум не был еще за свою историю. Видно что-то знают...
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:35

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

  cannabis_ua написав:Але цукерки Рошен продаються в РФ. Тепер перед кожним виступом Президента необхідно показувати в субтитрах: "Ця людина торгує з Російською Федерацією

Не трожь Порошенко с Рошеном, он уничтожает зубы детей агрессора!
Впрочем.. артисты ж тоже эстетической вкус агрессора гробят..
Действительно тогда непонятно, чего на них так наезжают :)
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:41

Re: придумали

  fokus написав:непонятно, чего на них так наезжают

Ну, надо же что-то делать. 5-ый год уже
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 16:54

  Faceless написав:
cannabis_ua написав:А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?

Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.
Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.

Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ?
Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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