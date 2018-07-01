Неверная аналогия. Брежнев на выборах в бюллетене был один, а пепси в магазине окружает много других напитков.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:36
Неверная аналогия. Брежнев на выборах в бюллетене был один, а пепси в магазине окружает много других напитков.
Додано: Пон 02 лип, 2018 18:44
Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.
Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.
Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?
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