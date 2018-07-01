В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Додано: Пон 02 лип, 2018 18:44

cannabis_ua написав: Faceless написав: cannabis_ua написав: А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?

И какую политику (конкретнее)?

Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.

Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.

Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.

Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ?

Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"? Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ?Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?

Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?