RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:36

  katso написав:
  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники


Кто это большинство считал?

У Пелевина есть хорошая фраза "новое поколение выбирает Пепси также как старое выбирало Брежнева - никакого выбора нет"

Неверная аналогия. Брежнев на выборах в бюллетене был один, а пепси в магазине окружает много других напитков.
nalim
 
Повідомлень: 6250
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:44

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

cannabis_ua написав:
  Faceless написав:
cannabis_ua написав:А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?

Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.
Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.

Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ?
Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?


Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.
Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.
Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21169
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4699 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:53

  Faceless написав:Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.

Проблема в том, что это по их опросах, по их выборах. Их опросы и их выборы мало кто признает. И только треть страны проголосовало за него, а это не больше половины.

  Faceless написав:Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.
Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?

Из официальных документов для граждан РФ Крым включили по итогам референдума.
Есть еще официальные документы, которые могли сказать жителям РФ, что они выбрали политику терроризма и агрессии?
Они не смотрят 1+1, они смотрят новости РФ. И там для них нет никакой войны с РФ.
И там говорят если они не выберут Путина, то РФ развалится и будет война с Чечней и Татарстаном, а нефтегазовые месторождения отожмут жители США.
Так в чем вы их обвиняете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 469 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ratatui і 44 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У НБУ розповіли, чому не розглядають в Україні...
R2 » Нед 01 лип, 2018 06:43
2 91
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 18:43
myshapiton
В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії 1, 2
R2 » Пон 02 лип, 2018 09:46
15 665
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 16:58
серенький
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії 1, 2
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:27
15 681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 13:06
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.