RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:36

  katso написав:
  Faceless написав:Большинство россиян поддерживает их правительство и его политику, а значит как минимум пособники


Кто это большинство считал?

У Пелевина есть хорошая фраза "новое поколение выбирает Пепси также как старое выбирало Брежнева - никакого выбора нет"

Неверная аналогия. Брежнев на выборах в бюллетене был один, а пепси в магазине окружает много других напитков.
nalim
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 572 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:44

Re: В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

cannabis_ua написав:
  Faceless написав:
cannabis_ua написав:А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)?
И какую политику (конкретнее)?

Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством.
Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.

Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ?
Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?


Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.
Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.
Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21169
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 4699 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 19:53

  Faceless написав:Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.

Проблема в том, что это по их опросах, по их выборах. Их опросы и их выборы мало кто признает. И только треть страны проголосовало за него, а это не больше половины.

  Faceless написав:Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр.
Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?

Из официальных документов для граждан РФ Крым включили по итогам референдума.
Есть еще официальные документы, которые могли сказать жителям РФ, что они выбрали политику терроризма и агрессии?
Они не смотрят 1+1, они смотрят новости РФ. И там для них нет никакой войны с РФ.
И там говорят если они не выберут Путина, то РФ развалится и будет война с Чечней и Татарстаном, а нефтегазовые месторождения отожмут жители США.
Так в чем вы их обвиняете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2401
З нами з: 27.02.09
Подякував: 198 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 20:58

Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку.
Ну или обложить их налогом от товарища Кириленко при пересечении границы в Борисполе.
Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.

Слава ПАПе.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5899
З нами з: 30.11.12
Подякував: 91 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:33

  Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку.
Ну или обложить их налогом от товарища Кириленко при пересечении границы в Борисполе.
Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.

Слава ПАПе.


Українською веселіше - слава ПОПі...
max_us_ua
 
Повідомлень: 2930
З нами з: 17.11.08
Подякував: 580 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 21:53

Я просто оставлю это здесь.

Бизнес Президента Украины Порошенко в России:

1) Липецкая фабрика Рошен. Работала с размахом весь 2014, 2015 и 2016 годы. На сегодня производство законсервировано

2) Экспорт продукции Рошен украинских заводов во все регионы России через подставные фирмы, экспортирующие якобы в Беларусь и Казахстан. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны (по поводу доступности конфет по всей России - на ютубе есть свежайшее видео о карамельках Кременчугской фабрики на полках супермаркетов в Чечне)

3) Экспорт продукции Днепропетровский аккумуляторный завод ISTA на заводы АвтоВАЗ, производящие сборку Renault. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны

4) Липецкая фабрика Крохмалопродукты. Находится по соседству с фабрикой Рошен, и прекрасно работает по сей день, поставляя мукомольные продукты на европейскую часть РФ.

Бизнес Президента Украины Порошенко в оккупированном Крыму:

1) Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Работал вплоть до января 2018 г. на интересы Петра Порошенко, того, который любит деньги и против Петра Порошенко, того, который Президент Украины и главнокомандующий ее армией и флотом.

И вот я думаю, кормить граждан страны-агрессора конфетами и хлебом - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору делать автомобили - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору модернизировать Черноморский флот, базирующийся на захваченной украинской территории - НОРМАЛЬНО. НО УПАСИ ГОСПОДЬ Ани Лорак попеть под фонеру украинские песни перед гражданами страны-агрессора!

Тут, как говорится, либо крестик нужно снять, либо трусы одеть...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 02.05.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1007qwert, gmh, Google Adsense [Bot], max_us_ua і 47 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні почали діяти нові правила розрахунку готівкою
R2 » Пон 02 лип, 2018 21:59
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 21:59
max_us_ua
В Україні з'явиться Директорат ядерної енергетики
R2 » Пон 02 лип, 2018 21:49
1 23
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 21:49
max_us_ua
В Україні зріс прожитковий мінімум і пенсії 1, 2
R2 » Пон 02 лип, 2018 09:46
16 709
Переглянути останнє повідомлення
Пон 02 лип, 2018 21:18
1007qwert

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21101)
02.07.2018 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.