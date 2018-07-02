В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

Додано: Пон 02 лип, 2018 21:53

Я просто оставлю это здесь.



Бизнес Президента Украины Порошенко в России:



1) Липецкая фабрика Рошен. Работала с размахом весь 2014, 2015 и 2016 годы. На сегодня производство законсервировано



2) Экспорт продукции Рошен украинских заводов во все регионы России через подставные фирмы, экспортирующие якобы в Беларусь и Казахстан. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны (по поводу доступности конфет по всей России - на ютубе есть свежайшее видео о карамельках Кременчугской фабрики на полках супермаркетов в Чечне)



3) Экспорт продукции Днепропетровский аккумуляторный завод ISTA на заводы АвтоВАЗ, производящие сборку Renault. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны



4) Липецкая фабрика Крохмалопродукты. Находится по соседству с фабрикой Рошен, и прекрасно работает по сей день, поставляя мукомольные продукты на европейскую часть РФ.



Бизнес Президента Украины Порошенко в оккупированном Крыму:



1) Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Работал вплоть до января 2018 г. на интересы Петра Порошенко, того, который любит деньги и против Петра Порошенко, того, который Президент Украины и главнокомандующий ее армией и флотом.



И вот я думаю, кормить граждан страны-агрессора конфетами и хлебом - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору делать автомобили - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору модернизировать Черноморский флот, базирующийся на захваченной украинской территории - НОРМАЛЬНО. НО УПАСИ ГОСПОДЬ Ани Лорак попеть под фонеру украинские песни перед гражданами страны-агрессора!



Тут, как говорится, либо крестик нужно снять, либо трусы одеть...