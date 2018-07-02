В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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cannabis_ua написав:А большинство - это как вы определили (вы лично опрашивали)? И какую политику (конкретнее)?
Зачем кого то опрашивать, они буквально недавно повторно избрали главного инициатора агрессии, большинством. Какую политику? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства.
Вы признаете выборы в РФ, на которых за Путина отдали голоса треть населения РФ? Политику захвата чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства - люди голосовали за это? Есть официальные документы РФ с законами о "захвате чужих территорий, поддержки террористов и введения для того войск на территорию другого государства"?
Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан. Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр. Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?
Faceless написав:Я же не рашка, чтобы лезть во внутренние дела другого государства со своим "признаем/не признаем", с чего бы вообще мне признавать или нет их выборы? Факт в том что пуйло получил очередной президентский срок, получил большинство голосов избирателей (собственно и интриги в выборах не было, все и так знали кто "новый"" президент), по их же опросам имеет поддержку большинства граждан.
Проблема в том, что это по их опросах, по их выборах. Их опросы и их выборы мало кто признает. И только треть страны проголосовало за него, а это не больше половины.
Faceless написав:Захват чужих территорий, введение войск на территорию другого государства (включая и войну в Сирии) - это его политика, соответственно все россияне кто его поддерживает - поддерживают агрессию россии, терроризм, захват территорий, удержание заложников и пр. Из официальных документов - РФ "включила" Крым в свой состав, это не документ? Или по вашему пока бумажки с печатью о вводе росвойск не будет, вы российских военных, наемников и террористов в упор видеть не будете?
Из официальных документов для граждан РФ Крым включили по итогам референдума. Есть еще официальные документы, которые могли сказать жителям РФ, что они выбрали политику терроризма и агрессии? Они не смотрят 1+1, они смотрят новости РФ. И там для них нет никакой войны с РФ. И там говорят если они не выберут Путина, то РФ развалится и будет война с Чечней и Татарстаном, а нефтегазовые месторождения отожмут жители США. Так в чем вы их обвиняете?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку. Ну или обложить их налогом от товарища Кириленко при пересечении границы в Борисполе. Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.
Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку. Ну или обложить их налогом от товарища Кириленко при пересечении границы в Борисполе. Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.
1) Липецкая фабрика Рошен. Работала с размахом весь 2014, 2015 и 2016 годы. На сегодня производство законсервировано
2) Экспорт продукции Рошен украинских заводов во все регионы России через подставные фирмы, экспортирующие якобы в Беларусь и Казахстан. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны (по поводу доступности конфет по всей России - на ютубе есть свежайшее видео о карамельках Кременчугской фабрики на полках супермаркетов в Чечне)
3) Экспорт продукции Днепропетровский аккумуляторный завод ISTA на заводы АвтоВАЗ, производящие сборку Renault. Поставлен и работает по сей день все 4 года войны
4) Липецкая фабрика Крохмалопродукты. Находится по соседству с фабрикой Рошен, и прекрасно работает по сей день, поставляя мукомольные продукты на европейскую часть РФ.
Бизнес Президента Украины Порошенко в оккупированном Крыму:
1) Севастопольский морской завод им. Орджоникидзе. Работал вплоть до января 2018 г. на интересы Петра Порошенко, того, который любит деньги и против Петра Порошенко, того, который Президент Украины и главнокомандующий ее армией и флотом.
И вот я думаю, кормить граждан страны-агрессора конфетами и хлебом - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору делать автомобили - НОРМАЛЬНО, помогать стране-агрессору модернизировать Черноморский флот, базирующийся на захваченной украинской территории - НОРМАЛЬНО. НО УПАСИ ГОСПОДЬ Ани Лорак попеть под фонеру украинские песни перед гражданами страны-агрессора!
Тут, как говорится, либо крестик нужно снять, либо трусы одеть...