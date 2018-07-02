В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку. Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.
Почему нет? Смотреть же их запрещено.
А ещё можно персонально выделить зрадников. Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Я думаю с таким подходом Роналду и Реал к нам вообще и лететь не будут.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ну это был вопиющий случай! Я на Испанию ставила...продула 50 грн