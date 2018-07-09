В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Ratatui написав:Предлагаю не пускать в Украину все сборные по футболу которые поехали играть в рашку. Так же при трансляции матчей сборных Аргентины, ФРГ, Испании и так далее должны идти титры: они играли в России их показывал Интер.
Почему нет? Смотреть же их запрещено.
А ещё можно персонально выделить зрадников. Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Я думаю с таким подходом Роналду и Реал к нам вообще и лететь не будут.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ratatui написав:Прилетает Роналду с Реалом в Киев на игру лиги чемпионов, а ему в Борисполе сразу бейдж цеплять с текстом: Он был в России. И тогда патриоты в виде С-14 смогут на законных основаниях блокировать гостиницу где будет жить Реал.
Матч Россия–Испания стал лидером телеэфира в Украине. Некогда им. Интер смотрят.
Ну это был вопиющий случай! Я на Испанию ставила...продула 50 грн
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.
Nickoss1 написав:А что не так с артистами ? Логично, если бойкотируется продукция страны-оккупанта, у которой из-за этого будет меньше денег на продолжение войны. Артисты по сути делают то же самое - снижают количество денег у оккупанта ! Некупленный по бойкоту вагон российского майонеза по санкционной силе равен концерту Повалий. Включаем логику и приходим к мысли, что артисты делают хорошее дело.
Так Москве это и не нравится. Приезжают украинские артисты, их многочисленный персонал и начинают свою рассказывать правду о том, что это вооруженная агрессия именно со стороны российского руководства, что ухудшение комфорта проживания в России, хотя оно не такое сильное как в Украине, является результатом этой военной агрессии.
Простите, как Вы это себе представляете - прям со сцены? В РФ и без них есть кому рассказывать - 2,5 млн. постоянных гастарбайтеров с Украины.