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В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 лип, 2018 08:47
PSPoldman написав: flyman написав:
при СРСР лише пенсі можна було купити, кока-колу ні
глупости. В СССР "К-К" в продаже была. У меня дочь в 80 родилась - на столе стояла
Половина постов оффтоп(( и я поддался((
На олимпиаду 80го приволокли фанту и одноразовые стаканы, а кока была гораздо позже для широкого потребителя.
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