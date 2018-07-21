В Україні придумали "покарання" для артистів, які...

На олимпиаду 80го приволокли фанту и одноразовые стаканы, а кока была гораздо позже для широкого потребителя.
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Додано: Нед 22 лип, 2018 08:47
На олимпиаду 80го приволокли фанту и одноразовые стаканы, а кока была гораздо позже для широкого потребителя.
Додано: Нед 22 лип, 2018 12:01
Есть такой термин "Товар с высокой добавленной стоимостью".
Я думаю к этому относятся компьютерные программы, различные продукты интеллектуальной собственности(к которым как я думаю относятся популярные песни).
Это очень выгодное для государства направление развития экономики.
Ведь украинский артист завозит в страну заработанную валюту.
Вот были даже такие мысли, хорошо бы придумали такую схему что за каждую ввезенную в страну тысячу долларов как то поощрять людей, приравнивая таких людей к инвесторам в экономику, и делая налоговые послабления.
А тех кто вывозит валюту на отдых в Турцию или в Европу наоборот как то НЕ поощрять, взимать например пошлину за вывоз валюты.
Ну это шутка конечно.
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