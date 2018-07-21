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В Україні придумали "покарання"
для артистів, які...

В Україні придумали "покарання" для артистів, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 08:47

  PSPoldman написав:
  flyman написав:при СРСР лише пенсі можна було купити, кока-колу ні
глупости. В СССР "К-К" в продаже была. У меня дочь в 80 родилась - на столе стояла
Половина постов оффтоп(( и я поддался((


На олимпиаду 80го приволокли фанту и одноразовые стаканы, а кока была гораздо позже для широкого потребителя.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 22 лип, 2018 12:01

Есть такой термин "Товар с высокой добавленной стоимостью".
Я думаю к этому относятся компьютерные программы, различные продукты интеллектуальной собственности(к которым как я думаю относятся популярные песни).
Это очень выгодное для государства направление развития экономики.
Ведь украинский артист завозит в страну заработанную валюту.
Вот были даже такие мысли, хорошо бы придумали такую схему что за каждую ввезенную в страну тысячу долларов как то поощрять людей, приравнивая таких людей к инвесторам в экономику, и делая налоговые послабления.

А тех кто вывозит валюту на отдых в Турцию или в Европу наоборот как то НЕ поощрять, взимать например пошлину за вывоз валюты. :)
Ну это шутка конечно.
Yura_Gag
 
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