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Канада ввела мита на
сталь і кетчуп із США

Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:56

Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Los Angeles Times.

Дивися повний текст Канада ввела мита на сталь і кетчуп із США.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 11:56

Копи-пэйстер в школе не учился?
Может быть надо "из США"
UPD: на "обговоренні" написано ще краще: "із США"
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
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