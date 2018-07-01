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Машина Volkswagen побила швидкісний рекорд серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34
Пропонуємо до обговорення:
Гонка проходила як серед електромобілів, так і машин з традиційними двигунами
Дивися повний текст Машина Volkswagen побила швидкісний рекорд серед електрокарів
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Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34
Хоч би довжину траси зазначили, або середню швидкість.
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