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Серед новоприбулих українців
у Польщі переважають...

Серед новоприбулих українців у Польщі переважають...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:24

Серед новоприбулих українців у Польщі переважають...

Пропонуємо до обговорення:
37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше півроку тому — це найбільший показник серед усіх опитаних. Упродовж 2 років приїхало 23%.

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Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 12:24

Треба іх усіх повернути додому. Це і є завдання для Мінєдності
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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