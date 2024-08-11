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Іспанія встановила рекорд
за кількістю населення:...

Іспанія встановила рекорд за кількістю населення:...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:34

Іспанія встановила рекорд за кількістю населення:...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2025 року в Іспанії проживає 49 077 984 мешканці — це найбільший показник в історії країни. За останній квартал населення зросло на 115 612 осіб, а за рік — на 458 289.

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Іспанія встановила рекорд за кількістю населення: скільки коштує оренда
R2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2025 09:34

Непогана така "типова квартира 90м2".
vovka2008
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Модератори: Ірина_, Модератор

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