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Машина Volkswagen побила
швидкісний рекорд серед...

Машина Volkswagen побила швидкісний рекорд серед...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

Машина Volkswagen побила швидкісний рекорд серед...

Пропонуємо до обговорення:
Гонка проходила як серед електромобілів, так і машин з традиційними двигунами

Дивися повний текст Машина Volkswagen побила швидкісний рекорд серед електрокарів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 09:34

Хоч би довжину траси зазначили, або середню швидкість.
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