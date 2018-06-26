Вже з 1 вересня українських автомобілістів чекає нововведення.
Дивися повний текст З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:05
З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:19
Отлично, будет места меньше для маневров по объезду ям. Все для людей.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:23
@Це означає, що смуги стануть вже на півметра@
В смысле "вуже на півметра"? Кто-то грамматику статьи проверял вообще?
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42
Велодоріжка 2.5 м? Жирно :) Але я б не сказав, що наразі дороги заширокі, особливо враховуючи запаркованість.
Додано: Вів 03 лип, 2018 13:46
Re: З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікуват
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:01
Re: чого варто
"Освободившуюся часть трассы намерены отдать велосипедистам или общественному транспорту."
общественным "Пешкарусам"? ото кучи будут
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:12
Сьогодні повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар. Швидкості дійсно менші, але заторів майже нема.
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:21
Re: смуги
Додано: Вів 03 лип, 2018 14:22
Re: сегодня
|