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З 1 вересня дороги по євростандарту:
чого варто очікувати

З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:05

З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати

Пропонуємо до обговорення:
Вже з 1 вересня українських автомобілістів чекає нововведення.

Дивися повний текст З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:05

Поэтому сейчас нет разметки вообще?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:19

Отлично, будет места меньше для маневров по объезду ям. Все для людей.
kordukov
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:23

@Це означає, що смуги стануть вже на півметра@

В смысле "вуже на півметра"? Кто-то грамматику статьи проверял вообще?
katso
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:42

Велодоріжка 2.5 м? Жирно :) Але я б не сказав, що наразі дороги заширокі, особливо враховуючи запаркованість.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 13:46

Re: З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікуват

  0mage0 написав:Велодоріжка 2.5 м? Жирно :)
Одна доожка минимум 1,25 м.
Славик
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:01

Re: чого варто

"Освободившуюся часть трассы намерены отдать велосипедистам или общественному транспорту."
общественным "Пешкарусам"? ото кучи будут
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:12

Сьогодні повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар. Швидкості дійсно менші, але заторів майже нема.
vinni-puh
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:21

Re: смуги

  vinni-puh написав:усі їдуть акуратно, ніхто не їздить між рядами щоб когось обігнати. На доволі вузьких вулицях є і трамвайна колія, і велодоріжка і торуар.

А в Германии, если разметка не отвечает стандарту, то знаками ограничивается скорость.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:22

Re: сегодня

  vinni-puh написав:повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть

А еще во Вроцлаве электромобили на прокате. А у нас Кличко велосипеды осилить не может. в Киёве
sal
 
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