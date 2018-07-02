З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати
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Я часто буваю в Кракові. Жодних велодоріжок на проїжджій частині для автомобілів не бачив. Всі велодоріжки побудовані на тротуарній частині вулиць, і перетинаються з проїжджою частиною дороги лише на світлофорах. Ось так має бути. І це безпечно, як для водіїїв так і велосипедистів.
рехерматоры жить здесь не собираются..ездить по рехермированным дорогам не собираються...реформа это изменение..изменения могут быть как в лучшую сторону так и в худшую.. реформы у нас идут..кто сказал что у нас изменения(реформы) должны идти в лучшую для людей сторону?