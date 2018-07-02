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З 1 вересня дороги по євростандарту:
чого варто очікувати

З 1 вересня дороги по євростандарту: чого варто очікувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 14:56

Я часто буваю в Кракові. Жодних велодоріжок на проїжджій частині для автомобілів не бачив. Всі велодоріжки побудовані на тротуарній частині вулиць, і перетинаються з проїжджою частиною дороги лише на світлофорах. Ось так має бути. І це безпечно, як для водіїїв так і велосипедистів.
InsAnd
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 15:50

рехерматоры жить здесь не собираются..ездить по рехермированным дорогам не собираються...реформа это изменение..изменения могут быть как в лучшую сторону так и в худшую.. реформы у нас идут..кто сказал что у нас изменения(реформы) должны идти в лучшую для людей сторону?
germ
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 16:00

Re: здесь

  germ написав:реформа это изменение..изменения могут быть как в лучшую сторону так и в худшую.. реформы у нас идут..кто сказал что у нас изменения(реформы) должны идти в лучшую для людей сторону

Изменения в обратную сторону называются - деградацией.
А "реформа" звучит политкорректно.
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:00

В любой непонятной ситуации прикрывайся "евростандартами"
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 17:09

  Вкладчик1234 написав:В любой непонятной ситуации прикрывайся "евростандартами"


https://autostrada.info/ua/map а можно еще и дороги переименовать - типа это не дороги вовсе, а так, тропы. :x https://www.unian.net/tourism/news/1016 ... video.html
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Kripo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 18:18

Зачем сужать полосы? Дешевле еще ям набить в шахматном порядке, тогда реально скорость упадет...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 21:42

а ямы теперь как объезжать?
РОШЕН
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:00

А если запретить боковые зеркала, то полосы можно сузить ещё на полметра! :mrgreen:
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 03 лип, 2018 22:38

  sal написав:
  vinni-puh написав:повернувся із Вроцлава, смуги реально вужчі чим у нас, усі їдуть

А еще во Вроцлаве электромобили на прокате. А у нас Кличко велосипеды осилить не может. в Киёве


Лучше сказать, что он может?
Ratatui
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