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Стало відомо, як Янукович
спустошив казну перед втечею

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав в середу на зустрічі президента Петра Порошенка з представниками бізнесу.

Дивися повний текст Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:30

Как опустошил не раскрыто.
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:32

Этим еще будет прикрываться не одно поколение руководителей. А лучше сразу дать данные начиная с 1991г, кто и на сколько опустошил казну. Народ сравнит.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:33

Януковича уже 4.5 года как нет, а кто-то все ворует и ворует по его поручению...

Так, просто сухие цифры. Размер Государственного бюджета Украины по годам (расходы, в млрд "баксов"):
2010 - 38,
2011 - 42,
2012 - 49,
2013 - 50,
2014 - 31,
2015 - 22,
2016 - 26,
2017 - 31
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 10:47

Нет виновных-нет и "кражи"- пустозвон. Напомню- "Генеральная прокуратура Украины ходатайствует об освобождении от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова."
Moimir
 
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Процесс уже идёт... деньги уже вывыезены в Швейцарию ...
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:26

Re: Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

ну и как? вроде "стало известно", но в статье этого нет.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 12:59

Re: Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею

Данные по остаткам средств в казначействе публикуется Минфином. Минфин не подтверждает заявление Луценко.
Единый казначейский счет в 2014 г.
Дата Остатки (млн. грн.)
на 1.01.2014 1 739,0
на 1.02.2014 4 721,2
на 1.03.2014 3 589,9
на 1.04.2014 4 208,8
на 1.05.2014 3 811,0
на 1.06.2014 8 052,5
на 1.07.2014 3 728,7
на 1.08.2014 6 570,5
на 1.09.2014 13 412,5
на 1.10.2014 10 054,9
на 1.11.2014 8 475,5
на 1.12.2014 6 766,7
mikola963
 
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