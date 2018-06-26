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Стало відомо, як Янукович
спустошив казну перед втечею

Стало відомо, як Янукович спустошив казну перед втечею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:13

Новые цифры всплывают, видать с запасом берут, чтобы перекрыть выведенные миллиарды через рефинанс. Надо бы еще колличество КаМАЗов увеличить, а то водителям приходится по несколько рейсов делать, устают от ненормированной работы.
Eidos
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 14:41

  sal написав:Как опустошил не раскрыто.

Кто же Вам это раскроет?
Самим же после оглашения результатов выборов воспользоваться придется.
А ну как перекроют пути вывода нацареваного?)))
antey1969
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