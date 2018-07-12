Просмотр комментариев

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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:28
Кто может объяснить:
1) почему у меня перестали отображаться комментарии
2) Почему приглашение "Присоединяйтесь к дискуссии" набранный текст воспринимает, но больше ничего с ним делать не хочет.
3) Куда делась кнопка "смотреть комментарии".
Я понимаю, что сайт развивается, но это какое-то не совсем понятное развитие.
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Radon
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:32
Radon Пролистнуть надо немножко вниз....
Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй)
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rotator
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Додано: Чет 05 лип, 2018 19:41
rotator Раньше под текстом окно отрывалось, а теперь оно отсутствует, комменты не отображаются, только приглашение "присоединяйтесь...", быстрого перехода на форум нет,
что я не так делаю? или куда не посмотрел?
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Radon
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Додано: Чет 05 лип, 2018 20:33
Radon Появились комменты... После того, как пару раз вышел и зашел по новой.
"Що це було? мабуть НЛО..." (с)
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Radon
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:05
У меня такая же проблема появилась.
Открываю любую новость. Внизу написано: Комментарий(4). Но самих комментариев не видно. Если же эту страницу обновить ЕЩЕ РАЗ, то комментарии появляются. Приходится каждый раз обновлять страницу. Это неудобно, да и порталу лишний напряг. Можно это как-то исправить?
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Gippo
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