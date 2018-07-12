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на тему Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA

Додано: Чет 05 лип, 2018 19:28 Просмотр комментариев Кто может объяснить:

1) почему у меня перестали отображаться комментарии

2) Почему приглашение "Присоединяйтесь к дискуссии" набранный текст воспринимает, но больше ничего с ним делать не хочет.

3) Куда делась кнопка "смотреть комментарии".



Я понимаю, что сайт развивается, но это какое-то не совсем понятное развитие. Radon Повідомлень: 944 З нами з: 30.07.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 19:32 Radon Пролистнуть надо немножко вниз.... Первая панацея для плохо управляемой страны - валютная инфляция, вторая - война; обе приносят временное процветание, обе приносят окончательную погибель. (Э. Хемингуэй) rotator

Повідомлень: 1248 З нами з: 22.10.11 Подякував: 160 раз. Подякували: 175 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 19:41 rotator Раньше под текстом окно отрывалось, а теперь оно отсутствует, комменты не отображаются, только приглашение "присоединяйтесь...", быстрого перехода на форум нет,



что я не так делаю? или куда не посмотрел? Radon Повідомлень: 944 З нами з: 30.07.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 лип, 2018 20:33 Radon Появились комменты... После того, как пару раз вышел и зашел по новой.

"Що це було? мабуть НЛО..." (с) Radon Повідомлень: 944 З нами з: 30.07.11 Подякував: 20 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:05 У меня такая же проблема появилась.



Открываю любую новость. Внизу написано: Комментарий(4). Но самих комментариев не видно. Если же эту страницу обновить ЕЩЕ РАЗ, то комментарии появляются. Приходится каждый раз обновлять страницу. Это неудобно, да и порталу лишний напряг. Можно это как-то исправить? Gippo Повідомлень: 156 З нами з: 20.05.09 Подякував: 50 раз. Подякували: 18 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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