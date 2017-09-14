Кацапи сонце вимкнуть чи хмари розведуть руками (шоб ми не змогли використовувати сонячні панелі та вітряки)? Про все інше я мовчу. Як ви собі уявляєте "вся Україна без світла"?
Нет, конечно - они _вообще_ ничего делать не будут. Все, что будет нужно - сделает бессердечная физика... >>> Як ви собі уявляєте примерно как "света нет часов 20 в сутки"
та ж може const генерація від АЕС буде, а от маневрових потужностей може і не бути, тому "розмазуватимить масло на по всьому бутерброду", думаю будуть різні зміни для та "нічне життя", особливо форумні незламники з 23:00 до 7:00 доказуватимуть що в них "єсвітло" тому "іпсо"
кроме генерации - еще и транспортировка должна быть... Но и "80% подконтрольных территорий 80% времени без электрики" - можно, наверное, в "полный блекаут" записать.
ЛАД написав:Выучить язык партнёра это нормально. И вы говорите, что ничего не хотите мне доказать?
Тобто, ви заперечили слова Бабченка і питаєте мене шо я хочу вам довести? Я- нічого, просто кажу шо ви не знаєте всієї специфіки, але кажете шо цього не буває. Їхала сім`я, вони розмовляли між собою українською, такого нєможєтбить? Якийсь покидьок питає пачєму нє на вєліком могучєм? Ви заперечуєте шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською, при цьому всьому кажете шо вивчити мову партнера це нормально?
Вы занимаетесь откровенной демагогией по пустому поводу. Вы пишете, что ехала швейцарская семья и разговаривала "між собою українською" и тут же предъявляете мне, что я "заперечую шо швейцарець не міг розмовляти з партнером українською". Но мне надоело вам что-то объяснять. Считаете, что статья и Бабченко не противоречат, пусть будет по-вашему. Соглашусь, что в Швейцарии такие полиглоты, что на улицах разговаривают даже на суахили. И так же легко от них можно услышать и разговор на китайском или древнегреческом.
ЛАД написав:.......... Він "урожденный швейцарец" чи наш емігрант? На вулиці чи в кафе спілкується українською? .......... А я ничего и не доказывал. Только отметил расхождение статьи и поста Бабченко. Вы же начали доказывать, что для "урожденного швейцарца" нормально разговаривать где-то на улице по украински.
взагалі то написано було про те, що якесь російськомовне чмо вирішило доколупатися до родини, яка спілкується українською. з цим немає питань? вас здивувало, що родина громадянина Швейцарії спілкується українською? а якою мовою їм спілкуватися в побуті, якщо вони з України???
чи що ви намагаєтесь поставити під сумнів? й після стількох пояснень вже зрозуміли, що в наведених статтях протирічь немає? чи ще ні?
Вы читать разучились окончательно? Вы в нескольких постах процитировали, что он "урожденный швейцарец", а не просто "громадянин Швейцарії". И после этого пишете, что "вони з України". В Украине уже рождаются швейцарцы? Но соглашусь с вами, как и с Water"ом - типичный житель Украины это "урожденный швейцарец". Вы довольны?
fler написав:Banderlog До кінця 2025-го року у Києві запрацюють міні-ТЕЦ, які підтримуватимуть енергосистему міста, зокрема критичну інфраструктуру. Про це розповіла заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в ефірі телеканалу “Київ24”.
Додам від себе - в інших містах теж є (розвиваються) альтернативні джерела генерації, у тому числі й розподілені когенераційні системи.
Це до питання що гірше - втратити в енергетиці чи в паливі? (Привіт, Андрик777) Як бачимо, Україна знайшла спосіб швидко відновити втрати в енергетиці, вже й аварійні графіки скасували, а як рф збирається відновити переробку нафти поки невідомо - бачимо лише падіння обсягів переробки та зростання імпорту того, що нещодавно експортували..
Наличие или отсутствие у гражданских света на фронт не повлияет, и ход войны не изменит. Более того,я уверен,что зима пройдет с минимальными отключениями.
Так про "ход" никто и не говорит. Разговор о том, что многие потужникы могу задуматься о том, что "нужно меньше потужничать - и больше ехать"...