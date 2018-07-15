Просмотр комментариев

Кто может объяснить: 1) почему у меня перестали отображаться комментарии 2) Почему приглашение "Присоединяйтесь к дискуссии" набранный текст воспринимает, но больше ничего с ним делать не хочет. 3) Куда делась кнопка "смотреть комментарии".
Я понимаю, что сайт развивается, но это какое-то не совсем понятное развитие.
Открываю любую новость. Внизу написано: Комментарий(4). Но самих комментариев не видно. Если же эту страницу обновить ЕЩЕ РАЗ, то комментарии появляются. Приходится каждый раз обновлять страницу. Это неудобно, да и порталу лишний напряг. Можно это как-то исправить?