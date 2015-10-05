Although intelligence is an integrative function of the human brain, full scale IQ and, especially, verbal IQ are closer associated with the left hemisphere functions, whereas performance IQ — with the right hemisphere ones. According to the data obtained a possible cerebral basis of full scale IQ and verbal IQ deterioration as well as WISC performance/verbal discrepancies with verbal decrements in the prenatally irradiated children is dysfunction of the left frontal, temporal and parietal lobes. This dysfunction apparently involves the cortico-limbic system, prefrontal cortex (frontal associative area), the secondary cortical receptor fields (temporal associative area), and the tertiary parietal associative area at the left, dominating, hemisphere [56, 57].
Вот интересно, здесь все знают, что такое WISC (Шкала интеллекта Векслера для детей, индивидуальный тест для оценки умственных способностей детей и подростков в возрасте от 6 до 16 лет)? А что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены? И кому-то важно, какие части мозга задевает "эта дисфункция"?
"что имеется ввиду под "the prenatally irradiated childrenhe"? Кто-то сумеет объяснить? Кем и зачем они облучены?"
Сама назва статті "Intelligence and Brain Damage in Children Acutely Irradiated in Utero As a Result of the Chernobyl Accident" ні до яких висновків не привела? Ну а за шкалу Векслера не знати в темі за психологію...?
1. Ссылку не открывал, т.к. отрывок не заинтересовал. Спасибо, что привели название статьи. 2. Можно знать о шкале Векслера и не знать сокращение WISC. 3. Прожил уже почти 75 лет без знания шкалы Векслера и постараюсь быстрее забыть, чтобы не забивать голову лишним. Не приходилось использовать ни для себя, ни детям, ни внукам. Надо будет, поинтересуюсь.
но вопросы по отрывку задали. Я сразу понял что это троллинг в стиле "никому ваша психология здесь не нужна". Достаточно было открыть ссылку и прочитать два слова Chernobyl Accident. Аббревиатура WISC тоже гуглится элементарно, шкала Векслера - золотой стандарт оценки интеллекта у детей.
ЛАД написав:чтобы не забивать голову лишним.
что на ветке "лишнее" каждый для себя определяет сам. Для детской психологии шкала Векслера далеко не лишняя. Название ветки в состоянии прочитать? Когда её переименуют в "интересы ЛАДа", тогда ваши ремарки станут обоснованными, а сейчас они выглядят странно. Темы которые мне не интересны я не читаю. Зачем вы их читаете - хз.
люди жили миллионы лет без интернета, значит ли это что интернет не нужен?
что на ветке "лишнее" каждый для себя определяет сам. Для детской психологии шкала Векслера далеко не лишняя. Название ветки в состоянии прочитать? Когда её переименуют в "интересы ЛАДа", тогда ваши ремарки станут обоснованными, а сейчас они выглядят странно. Темы которые мне не интересны я не читаю. Зачем вы их читаете - хз.
1. Лишнее не для ветки, а для меня. 2. Ссылка открывается, когда интересен этот конкретный вопрос. Какие конкретно отделы мозга задевает "эта дисфункция" не специалисту точно знать не обязательно и не очень нужно. Не уверен, что это нужно даже профессиональному психологу. Это, скорее, может быть нужно нейропсихологу для разработки методов лечения. Или нейрохирургу, если эти нарушения можно исправить хирургическим путём (вряд ли). Важны практические рекомендации. В вашей цитате на это нет даже намёка. 3. Легко гуглится много чего. Но из поста должно быть понятно, о чём речь и к чему написано. 4. Здесь всё-таки сидят не специалисты. И "золотой стандарт" мне знать совершенно не обязательно. 5. Мне лично интересна психология, которая ближе к практике. К сожалению, ваши посты, которые ближе к практике, слишком субъективны и, как вы уже не раз убедились, часто вызывают резкие возражения. 6. Наверное, главное. Мне не очень понятна цель ваших публикаций. Если вы хотите обсудить какие-то интересующие вас проблемы, то это, наверное, стоит делать со специалистами на специализированном форуме. Если цель популяризация психологии, то это никуда не годится. Физика, к примеру, наверняка не менее интересна широкому кругу людей (так же, как и психология, и многие другие науки). Но если учёный начнёт для широкой публики излагать проблемы физики так же, как хотя бы студенту 3-4 курса физфака, то его просто никто не поймёт и люди с такой лекции уйдут.
У меня есть некоторые предположения, зачем вы это делаете, но высказывать не буду. Возможно, они не верны. В психологии есть масса интересных вещей, о которых можно интересно рассказать понятным языком. Но вы почему-то этого не делаете. Простите, если что не так, обидеть не хотел.
P.s. Троллить вас даже не думал. И на этой ветке порой бывают интересные посты и их обсуждения. Поэтому сюда и захожу. К большому сожалению, это редко относится к вашим постам о психологии.
