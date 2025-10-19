RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 19 жов, 2025 23:40

  moveton написав:
  trololo написав:
  moveton написав: в 5 с лишним раз дороже, чем во Франции.


щось слабо віриться

В смысле мало раз? Согласен. Зашёл на ENTSO-E, на который журналисты ссылаются. На 31.08.2025 в Украине МВт*ч 5500 грн, а во Франции 15.86 EUR (по курсу НБУ 48.13 - 763.34 UAH). 7.2 раза. Если с Ирландией сравнить, то почти 10 раз, но Ирландия нонче не Европа, поэтому не считается. Но я не специалист по этому сайту и не уверен, что смотрю именно "ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН". Может по этому индексу и только 5 раз было.

На самом деле это типовое явление в летние месяцы (примерно май-август). Сейчас солнца стало поменьше и цены выравнялись. В Украине, конечно, всё равно практически самая дорогая ЭЭ, но уже не такая разница с аутсайдерами. Процентов 15 всего-то.

а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути :D
Повідомлення Додано: Пон 20 жов, 2025 01:06

  Shaman написав:а може порівняємо ціни для населення та бізнесу кінцеві - бо населення там платить вже 23 євроценти/кВт - так це найдешевші ціни в Європі. а чому тут на сайті світиться 15 євро/МВт - треба розібратися - але так хочеться накинути :D

Так я, вроде, и расписал почему в августе было 15, а сейчас 91. Вот почему в Украине вроде бы тоже солнечных электростанций понатыкали и солярность вряд ли сильно меньше французской, но летом цена даже на этом уровне что-то не снижается, а в июле прошлого года даже днём 2/3 времени большинство на локальных генераторах (стоимость энергии где-то в два раза больше, чем 23 евроцента/кВтч) сидело, можно и разобраться.
